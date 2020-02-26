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Кейт Міддлтон у кросівках та кюлотах взяла участь у спортивному тренуванні: фото і відео

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Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські продовжують активно виконувати свої королівські обов’язки. Принц Вільям і Кейт Міддлтон упродовж 2 днів побували на кількох світських заходах, де продемонстрували особливу ідилію.

Так, 25 лютого представники британської монархії залюбки взяли участь у перегляді мюзиклу в Лондоні. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали благодійний показ "Дорогий Еван Гансен", спрямований на підтримку Королівського фонду. Та вже 26 лютого герцогиня Кембриджська змінила елегантну сукню на спортивний одяг. 

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Кейт Міддлтон здійснила візит до організації SportsAid, де вже кілька років є королівським патроном. Ще в коледжі британка робила успіхи в кількох видах спорту та полюбляла заняття у залі, тому після весілля з принцом Вільямом саме їй Єлизавета ІІ передала у патронаж SportsAid. Організація підтримує неповнолітніх спортсменів, які готуються до Олімпійських та Паралімпійських ігор. 

Герцогиня Кембриджська залюбки поспілкувалась з молоддю про перспективи їхньої кар'єри та недоліки у спорядженні. Окрім цього, Кейт Міддлтон побесідувала з батьками атлетів. Однак не це вразило користувачів мережі. 

Кейт Міддлтон приміряла брендові кросівки
Кейт Міддлтон приміряла брендові кросівки / Getty Images

Кейт Міддлтон прийшла на тренування молодих спортменів
Кейт Міддлтон прийшла на тренування молодих спортсменів / Twitter / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон з молодими спортсменами та їхніми батьками / Instagram / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська
Герцогиня Кембриджська спілкується з паралімпійцем / Instagram / @KensingtonRoyal

Розмовами Кейт Міддлтон не обмежилась та сама взяла участь у тренуванні. Герцогиня запланувала собі фізичні навантаження, оскільки на стадіон у Стратфорді вона прийшла у темно-зелених кюлотах, білих кросівках Adidas, буденній кофті та піджаку. У такому образі дружина принца Вільяма пробігла крос, ставши партнеркою зі спринту для зірки легкої атлетики Джессіки Енніс. Окрім цього, Кейт Міддлтон залюбки виконала вправи дзюдо і теквондо. 

Кейт Міддлтон зайнялась спортом перед камерою
Кейт Міддлтон зайнялась спортом перед камерою / Instagram / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @KensingtonRoyal

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Кейт Міддлтон Королівська сім'я Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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