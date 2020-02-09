Кейт Міддлтон у мережі порівняли з принцесою Діаною та дали їй неофіційний титул

Герцогиня Кембриджська все більше нагадує принцесу Діану. Кейт Міддлтон намагається наслідувати стиль Леді Ді та з такою ж прихильністю ставиться до британців під час кожного виходу, як і "народна принцеса". Це і надихнуло людей дати дружині принца Вільяма неофіційний титул.

Як відомо, Кейт Міддлтон часто супроводжує чоловіка на офіційних заходах та залюбки і сама представляє монархію. Тому герцогиня Кембриджська є улюбленицею не тільки в королівській сім'ї, але й в усій Великобританії. Люди із захватом спостерігають за роботою Кейт і з великою прихильністю відгукуються про неї. Вражає британців і особлива манера поведінки герцогині Кембриджської: вона з легкістю знаходить спільну мову як з політиками чи багатіями, так і з простими фермерами. Такою була і принцеса Діана.

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Особливу увагу Кейт Міддлтон приділяє дітям. Представниця Букінгемського палацу ініціювала благодійний проєкт "5 великих питань", який спрямований на розвиток дітей у ранньому віці. Зіркова матуся на практиці знає, що таке догляд за нащадками, тому залюбки відвідала садок Стоквелл Гарденс, де поспілкувалась з маленькими британцями та їхніми батьками. Вже після візиту Кейт Міддлтон опублікувала фото та відеозвіт, який надихнув людей на роздуми. Британці запропонували дати герцогині неофіційний титул, як це було з принцесою Діаною. І якщо Леді Ді називали народною принцесою, то Кейт відтепер буде дитячою принцесою.

Маленькі британці і справді вражені від зустрічі з Кейт Міддлтон, порівнюючи її з героїнями мультфільмів Disney. І тільки 3-річний малюк засумнівався у титулі дружини принца Вільяма, зазначивши, що вона "не подібна на Попелюшку". Курйозна ситуація, за даними західних ЗМІ, сталась під час візиту герцогів Кембриджських до Королівського національного інституту рятувальних шлюпок Mumbles Lifeboat. Тоді Кейт Міддлтон обрала червону сукню Zara і темне пальто.