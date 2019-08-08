Кейт Міддлтон у ролі капітана взяла участь у водних змаганнях Кубку Короля: ефектні фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Незважаючи на відпустку королівського подружжя, Кейт Міддлтон і принц Вільям стали гостями спортивних змагань. Ба більше, герцоги Кембриджські очолили регату, зайнявши ролі капітанів, у підтримку своїх благодійних справ.

Наприкінці липня королівське подружжя полетіло на острів Мюстік у відпустку, однак виконання їхніх обов'язків – на першому місці. Тому сьогодні, 8 серпня, Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули до Англії, аби стати почесними гостями спортивного заходу The King's Cup.

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Змагання відбувають на одному з найбільших англійських островів, який має назву Вайт. Герцоги Кембриджські займуть ролі капітанів індивідуальних вітрильних човнів у восьмій гоночній регаті. В об'єктивах папараці Кейт Міддлтон постала у відповідному спорядженні, яке складалося з цупкої спортивної куртки, коротких шортів та кросівок. На її голові був кашкет з емблемою королівської сім'ї, а на тулубі було закріплено захисне екіпірування.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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