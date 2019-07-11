Кейт Міддлтон у романтичній сукні весело проводила час з дітьми на турнірі з поло: сімейні фото

2946 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон з дітьми
Кейт Міддлтон з дітьми / Getty Images

У королівських сімей офіційно розпочалися літні канікули. Про це свідчать фото, які репортем вдалося зробити напередодні, 10 липня. На кадрах Кейт Міддлтон разом з усіма дітьми весело проводить час на турнірі з королівського поло.

Незабаром у сімейства герцогів Кембриджсьских розпочнуться літні канікули. У той час вони не здійснюватимуть офіційних виходів, появ на публіці, а також появ на публіці у своєму маєтку.

Читайте також: Меган Маркл вперше вийшла в світ з новонародженим Арчі Харрісоном: фото від папараці

А в середу, 10 липня, члени королівської сім'ї провели так зване тренування перед кількатижневим вікендом – прибули на спортивний захід, який відбувався просто неба, на природі, а саме – турнір з поло. У змаганнях брав участь чоловік Кейт Міддлтон принц Вільям, а також принц Гаррі.

У зоні відпочинку 37-річна герцогиня Кембриджська засвітилася у романтичній рожевій сукні та улюблених босоніжках на платформі. На її голові був аксесуар, який засвідчував неофіційність цього заходу – сонцезахисні окуляри. Кейт Міддлтон проводила час з дітьми поруч з службовою машиною, а також гралася з принцом Луї на газоні.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон з дітьми / Getty Images 

Кейт Міддлтон і принц Луї
Кейт Міддлтон і принц Луї / Getty Images 
 

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
44792
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
сьогодні 16:04 "Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
Юлія Ліпенцева 46
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
10 липня 17:04 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
2707
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 936
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
9 липня 12:30 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
1093
Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
9 липня 10:39 Maluma вийшов на сцену з українським прапором: промовисті фото та відео
3797
Новини
Більше новин
Залиште відгук