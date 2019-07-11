Кейт Міддлтон у романтичній сукні весело проводила час з дітьми на турнірі з поло: сімейні фото

У королівських сімей офіційно розпочалися літні канікули. Про це свідчать фото, які репортем вдалося зробити напередодні, 10 липня. На кадрах Кейт Міддлтон разом з усіма дітьми весело проводить час на турнірі з королівського поло.

Незабаром у сімейства герцогів Кембриджсьских розпочнуться літні канікули. У той час вони не здійснюватимуть офіційних виходів, появ на публіці, а також появ на публіці у своєму маєтку.

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А в середу, 10 липня, члени королівської сім'ї провели так зване тренування перед кількатижневим вікендом – прибули на спортивний захід, який відбувався просто неба, на природі, а саме – турнір з поло. У змаганнях брав участь чоловік Кейт Міддлтон принц Вільям, а також принц Гаррі.

У зоні відпочинку 37-річна герцогиня Кембриджська засвітилася у романтичній рожевій сукні та улюблених босоніжках на платформі. На її голові був аксесуар, який засвідчував неофіційність цього заходу – сонцезахисні окуляри. Кейт Міддлтон проводила час з дітьми поруч з службовою машиною, а також гралася з принцом Луї на газоні.



Кейт Міддлтон з дітьми / Getty Images