Кейт Міддлтон у розкішному вбранні прилетіла в Пакистан: фото

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Пакистані
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Пакистані / www.gettyimages.com

Міжнародне турне герцогів Кембриджських розпочалось! Літак принца Вільяма та Кейт Міддлтон приземлився у Пакистані ввечері 14 жовтня, а представниця королівської родини вже встигла вразити жителів держави.

Слідом за герцогами Сассекськими у міжнародне турне вирушили їхні родичі – принц Вільям та Кейт Міддлтон. Подорож була заздалегідь анонсованою, тому всі прихильники Букінгемського палацу очікували на перші звіти з мандрівки. Ввечері 14 жовтня на офіційній сторінці подружжя з'явилось перше фото, яке ознаменувало старт міжнародного турне. 

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На кадрі, зробленому в пакистанському аеропорту Кур-Хан, видно, як Вільям та Кейт спускаються трапом до високопосадовців, які вийшли їх зустрічати. Символічно герцоги Кембриджські стояли спиною до камери, адже не їхній візит є головним у турне, а допомога жителям країни. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон в Пакистані
Принц Вільям та Кейт Міддлтон в Пакистані / Instagram / @kensingtonroyal

Особливим було й вбрання, яке герцогиня Кембриджська обрала для першого публічного виходу. Перед камерами Кейт Міддлтон постала у розкішній блакитній сукні з ефектом омбре. З-під плаття виднілись приталені штани такого ж кольору та світлі туфлі-човники. Такий комплект нагадував національне вбрання в Пакистані та підкреслював повагу до східних традицій країни. 

Ефектний вихід Кейт Міддлтон
Ефектний вихід Кейт Міддлтон / Getty Images

Відомо, що герцоги Кембриджські запланували чимало зустрічей у Пакистані, на яких обговорять важливі соціальні та гуманітарні теми. У рамках турне Вільям і Кейт зустрінуться з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи. Їхня подорож завершиться 18 жовтня. 

Востаннє представники британської монархії відвідували Пакистан у 2006 році. Принц Чарльз та Камілла взяли участь у світських та політичних заходах, налагодивши співпрацю двох держав. Однак, за словами експертів, тоді турне до Пакистану не було загрозливим, в той час як мандрівку герцогів Кембриджських вже назвали "найскладнішою подорожжю, враховуючи логістичні та безпекові міркування". Через загрозу терактів принца Вільяма та Кейт Міддлтон охоронятимуть 1000 правоохоронців.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я Пакистан
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