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Кейт Міддлтон у смарагдовому пальті та з обручем прилетіла в Дублін: фото

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Кейт Міддлтон та принц Вільям в Дубліні / Instagram / @hellomag

Сьогодні, 3 березня, герцоги Кембриджські прилетіли в Дублін Під час цього візиту Кейт Міддлтон вкотре продемонструвала свій вишуканий смак та елегантне вбрання. Герцогиня зійшла з трапу літака в смарагдовому пальта та стильному обручі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям прибули до Дубліна з черговим візитом. Папараці встигли сфотографувати їх в аеропорту. Герцогиня Кембриджська показала класичне та, водночас, святкове вбрання, яке вже встигло зачарувати прихильників.

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Аутфіт Кейт скаладався із яскравої сукні зеленого кольору з принтом та смарагдового пальта. Таке вбрання Міддлтон поєднала із замшевими туфлями-човниками в тон пальта. На голові у герцогині бачимо стильний оксамитовий обруч темно-зеленого кольору, а в руці вона тримає клатч, що гармонійно поєднується із вбранням.

Мініатюрні сережки та розкішна каблучка – саме ті коштовності, які Кейт обрала для поїздки в Дублін.

На обличчі в неї макіяж в коричневих тонах із чорними стрілками на повіках, а волосся вкладене в локони.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон у зеленій сукні / Фото: Getty Images

Принц Вільям позує поруч із дружиною в синьому пальті, штанах та білій сорочці, які поєднав із чорним взуттям. Його краватка також смарагдового кольору, що чудово доповнює їх з Кейт образи.

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Герцоги Кембриджські в Дубліні / Instagram / @hellomag

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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