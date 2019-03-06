Кейт Міддлтон у весняному вбранні приїхала на офіційний захід : фото

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Кейт Міддлтон у Блекпулі
Кейт Міддлтон у Блекпулі / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські здійснили чергову поїздку Великобританією. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відправились до міста Блекпул, де вже встигли взяти участь в офіційних заходах.

Герцоги Кембриджські мають досить складний графік. Всього за тиждень принц Вільям зі своєю чарівною дружиною Кейт Міддлтон відвідали кілька офіційних заходів, зокрема, урочистий прийом в Букінгемському палаці. А от у середу, 6 березня, пара приїхала до британського Блекпула, що в Північно-Західній частині Англії. 

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І хоч місто зустріло герцогів дощовою погодою, це аж ніяк не вплинуло на їх настрій та елегантний вигляд. Журналістів та прихильників королівської родини вразив look Кейт Міддлтон. Перед камерами вона постала у стильному зеленому пальті від бренду Sportmax Long Belted Coat. Його герцогиня Кембриджська вже втретє одягає для публічного виходу, що вкотре підтверджує її поміркованість. 

До ефектного пальта Кейт Міддлтон підібрала замшеві чоботи на підборах, маленьку зелену сумочку, чорний шарф та рукавиці. Дружина принца Вільяма сплела хвилясте волосся у хвіст, додавши буденності її образу. Легкий макіяж завершив look чарівної Кейт. Водночас внук Єлизавети ІІ обрав для публічного виходу костюм з піджаком та чорною кофтою. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон поспілкувалась з британцями
Кейт Міддлтон поспілкувалась з британцями / Twitter / @KensingtonRoyal


Герцоги Кембриджські під час офіційної поїздки / Twitter / @KensingtonRoyal

У рамках свого візиту до Блекпула принц Вільям та Кейт Міддлтон планують взяти участь у низці заходів. Зокрема, королівська пара вже відвідала знамениту вежу Blackpool Tower, яку вважають зменшеною копією Ейфелевої вежі в Парижі. Окрім цього, герцоги Кембриджські побувають у місцевих бібліотеці та парку, а також зустрінуться з жителями міста та обговорять соціальні проблеми британців.  

Прицн Вільям та Кейт Міддлтон у Блекпулі
Принц Вільям та Кейт Міддлтон у Блекпулі / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські на обговоренні важливих соціальних питань
Герцоги Кембриджські на обговоренні важливих соціальних питань / Twitter / @KensingtonRoyal

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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