Кейт Міддлтон в тіарі принцеси Діани відвідала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці
У лондонській резиденції британських монархів пройшов щорічний дипломатичний прийом. Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон з’явилась на світському заході в коштовних прикрасах принцеси Діани.
Королева Єлизавета ІІ організувала традиційну подію, на яку запросила багато важливих гостей і членів своєї родини. Монарша сім’я відвідала дипломатичний прийом, який відбувається за декілька тижнів до Різдва.
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На заході були присутні принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер Боулз та принц Вільям з Кейт Міддлтон, які декілька годин перед тим відвідували різдвяну вечірку для членів сімей військовослужбовців. На світській події представниці королівської сім’ї постали в надзвичайно вишуканих сукнях пастельних кольорів.
Принц Чарльз з дружиною / Twitter / @KensingtonRoyal
Королева Єлизавета ІІ на прийомі / Twitter / @KensingtonRoyal
Герцогиня Кембриджська одягнула витончене довге плаття, яке підкреслювало її тонку талію за допомогою тонкого пояска. На її голові була коштовна тіара з діамантів "Вузлики любові", яка колись належала принцесі Діані, а також її сережки з перлин. Вперше Кейт Міддлтон відвідала цей захід зі своїм чоловіком принцом Вільямом у 2013 році.
Кейт Міддлтон у тіарі принцеси Діани / Twitter / @KensingtonRoyal
Кейт Міддлтон на прийомі / Getty Images