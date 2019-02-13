Кейт Міддлтон в тренді: герцогиня засвітила стильний твідовий костюм під час візиту в Лондон

Напередодні 37-річна герцогиня Кембриджська відвідала Лондон, яскраво демонструючи вдало підібраний образ для ділової зустрічі. Стильна Кейт Міддлтон обрала твідовий костюм у темних відтінках, який, як завжди, додав неабиякої елегантності.

Напередодні у твідовому пальто темних відтінків на публіці з'явилася королева Єлизавета ІІ. Наступного дня Кейт Міддлтон вирішила взяти приклад з монарха Великобританії і засвітитися на офіційній зустрічі у вбранні подібного стилю.

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Герцогиня Кембриджська відвідала Королівську організацію ментального здоров'я у Лондоні. Для офіційного візиту дружина принца Вільяма обрала твідовий костюм в темно-сірих відтінках, який складався зі спідниці у формі трапеції і короткого двобортного піджака.

Особливу увагу шанувальники Кейт звернули на її, як завжди, ідеальну укладку. При коренях у герцогині був красивий об'єм, по довжині пасмо було випрямлене, а на кінцях гарно підкручене у локони. Її елегантний і офіційний образ доповнили улюблені чорні замшеві туфлі на підборах і клатч в тон.



Кейт Міддлтон / Getty Images