Кейт Міддлтон в улюбленій сукні відвідала студію ВВС: фото

Герцогиня Кембриджська разом із своїм чоловіком принцом Вільямом відвідали студію телеканалу ВВС в Лондоні. Вони підтримують розробку соціальної кампанії, яка передбачає боротьбу з інтернет-буллінгом (знущаннями).

Штаб-квартира ВВС приймала членів королівської сім’ї у четвер, 15 листопада. Ще ввечері 14 листопада Кейт Міддлтон та принц Вільям святкували ювілей герцога Уельського, а вже наступного ранку приступили до виконання своїх обов’язків.

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Візит королівського подружжя був організований в рамках тижня боротьби з агресією. В ефірі The One Show вони познайомились з молодими людьми, які зняли соціальний ролик на тему "Зупинися, скажи, підтримай" та обговорювали усі можливі методи припинення знущань у мережі.

Для виходу на головний канал країни герцогиня Кембриджська обрала сукню, в якій вже з’являлась на інших заходах. Кейт одягнула плаття кольору морської хвилі з плісированою спідницею від Emilia Wickstead та чорні туфлі-човники. Доповнили образ герцогині акуратні сережки та природні локони. Принц Вільям був одягнений класично та строго – темний костюм та біла сорочка.