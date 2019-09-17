Кейт Міддлтон вагітна четвертою дитиною, – ЗМІ

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Маленька дочка герцогині Кембриджської принцеса Шарлотта підігріла чутки про четверту вагітність своєї матері. Як пишуть іноземні ЗМІ, дівчинка похизувалася у новій школі тим, що зовсім скоро вдруге стане старшою сестрою, адже її мама очікує на появу ще одної дочки.

Про те, що принцеса Шарлотта розповіла про четверту вагітність Кейт Міддлтон, пише New Idea.

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"У матусі буде ще одна дівчинка", – сказала дочка герцогині Кембриджської своїм однокласникам.

Як йдеться у виданні, принцеса Шарлотта виглядала дуже серйозною, коли хизувалася майбутнім поповненням у сім'ї. Додамо, що зазвичай Кейт Міддлтон одягає вільний одяг довжиною міді, відтак складно помітити округлий живіт на перших тижнях вагітності.

Наразі офіційного підтвердження чи спростування чуток про четверту дитину від Кенсінгтонського палацу не було.

кейт міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Наразі герцоги Кембриджські виховують трьох дітей: Джорджа, Шарлотту та малюка Луї. Якщо Кейт Міддлтон вчетверте стане мамою, згідно з королівськими правилами, вона не буде виконувати доручення Кенсінгтонського палацу та зрідка братиме участь у світських заходах. Натомість принц Вільям продовжить виконувати свої обов'язки.

Раніше ЗМІ писали, що британські експерти переконані, що принц Вільям та його чарівна дружина оголосять про четверту дитину до кінця 2019 року. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
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