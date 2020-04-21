Кейт Міддлтон відправила листа лікарям дитячого шпиталю: що написала герцогиня

Герцогиня Кембриджська активно долучається до боротьби з пандемією коронавірусу та підтримує медиків у непростий час. Кейт написала зворушливого листа до працівників дитячого шпиталю, де вона є патроном.

У ситуації, яка склалася нині, надзвичайно важливою є підтримка лікарів, адже без них неможливо побороти COVID-19. Щодня медики ризикують власним життям, щоб захистити людей, які постраждали від коронавірусної хвороби. Кейт Міддлтон звернулася до працівників шпиталю Evelina London Children's Hospital та подякувала за те, що вони долучаються до боротьби з нещадною пандемією. Текст листа опублікували на сторінці медичного закладу в твіттері.

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Зазвичай Evelina London Children's Hospital лікує дітей, проте декілька тиждень тому лікарня перекваліфікувалася для боротьби з коронавірусом. Кейт Міддлтон є патроном цього шпиталю. Вона написала особистий лист до лікарів, які змогли оперативно змінити звичний хід роботи та допомогти боротися з COVID-19.

Листа герцогиня Кембриджська відправила ще 14 квітня, проте у шпиталь його доставили лише вчора.

"Кожному співробітнику та волонтеру Evelina London Children's Hospital. Я пишу вам, щоб повідомити: в цей дуже непростий час я не перестаю думати про кожного, хто працює в команді Evelina London Children's Hospital. Ви продовжуєте працювати і надаєте експертну допомогу хворим дітям, не дивлячись на всі обставини, даєте нам велику надію. Ви – наше натхнення і приклад. Я знаю, як багато ви зараз означаєте для цих сімей. Загалом, як і завжди. Сьогодні є додаткові навантаження – ви допомагаєте хворим COVID-19. І ця підтримка та співучасть ще раз підтверджують, що ви готові зробити все, щоб пацієнти отримали найкраще лікування. Неважливо, працюєте ви на передовій чи допомагаєте з тилу, всім доводиться брати на себе удар і розриватися між професійним та особистим життям. Будь ласка, наглядайте один за одним та піклуйтеся про себе. Знайте, за вашими плечима стоїть вся країна! Я бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, Кетрін", – написала Кейт Міддлтон.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:



“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq — Evelina London (@EvelinaLondon) April 20, 2020

Додамо, станом на 21 квітня у Великій Британії зафіксовано 124 743 випадки зараження коронавірусом. За час пандемії там померли 16 509 людей. Для зменшення ризику інфікування необхідно залишатися вдома, а при появі перших симптомів захворювання – звертатися до лікаря.



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