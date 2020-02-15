Кейт Міддлтон відверто розповіла про своє дитинство: за якими принципами герцогиня виховує дітей

Впродовж останнього місяця герцогиня Кембриджська більшість свого часу присвячує благодійній ініціативі, яка покликана модернізувати систему виховання майбутніх поколінь. У рамках проєкту Кейт Міддлтон пригадала, яким було її дитинство та запевнила, що ростить своїх нащадків за тими ж принципами.

Запис покдасту для проєкту Happy Mum, Happy Baby, який з'явиться вже сьогодні, 15 лютого, став чи не найбільш відвертою та розлогою розмовою герцогині. Окрім детального обговорення ініціативи 5 Big Questions, вона також пригадала своє дитинство.

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Кейт Міддлтон зауважила, що найбільше часу її вихованню приділяла бабуся. Разом з сестрою Піппою та братом Джеймсом вони часто допомагали бабусі з садівництвом та кулінарією. Саме тому на першому місці для герцогині Кембриджської завжди буде якість стосунків з дітьми.

У мене була дивовижна бабуся, яка присвячувала нам багато часу… І я намагаюсь об'єднати великий досвід, який вона нам подарувала в той час, у знання, які я зараз даю своїм дітям,

– зазначила Кейт Міддлтон.

Крім того, багатодітна матуся зауважила, що не останню ролю у вихованні відіграє дім, сповнений щастям, та безпечне середовище. Вона вважає, що діти обов'язково повинні проводити багато часу за іграми на свіжому повітрі, адже це чудово впливає на їхній фізичний розвиток та психічне здоров'я.

З цієї розмови зрозуміло, настільки сильно Кейт Міддлтон занепокоєна системою виховання юного покоління у всій Британії. Вона прагне почути поради населення та подарувати батькам особистий досвід. Нагадаємо, що благодійна програма 5 Big Questions передбачає дослідження завдяки анкетуванню по всій країні. Проєкт допомагає зібрати думки громадян, стверджуючи, що кожен впливає на становлення наймолодших членів суспільства.