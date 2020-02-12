Кейт Міддлтон відвідала ферму в Північній Ірландії: комфортний королівський образ

Герцогиня Кембриджська продовжує активно виконувати свої королівські обов'язки. Сьогодні, 12 лютого, вона відправилася з робочою поїздкою до Північної Ірландії. Візит приурочений до благодійної ініціативи,яка спрямована на вдосконалення виховання майбутнього покоління.

Лише вчора Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили рідкісний вихід з принцом Чарльзом та Каміллою в британському місті Лафборо. Тоді герцогиня продемонструвала елегантний образ у вбранні від культового Alexander McQueen. Проте власним прикладом вона доводить, що можна виглядати неперевершено навіть у буденному вбранні.

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Сьогодні, 12 лютого, поїздка Кейт Міддлтон до відкритої ферми The Ark Open Farm у Північній Ірландії присвячена популяризації її благодійного проєкту під назвою #5BigQuestions, який передбачає поліпшення виховання майбутнього покоління завдяки анкетуванню населення.

Там герцогиня зустрілася з місцевими батьками, бабусями та дідусями, щоб почути їхні поради щодо становлення наймолодших членів суспільства. Вона також присвятила час дітям, разом з якими погодувала тварин ферми.



Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Getty Images

Для публічного виходу Кейт обрала вбрання, яке цілком відповідало місцю її робочої поїздки. Фермою вона прогулялася у вузьких чорних джинсах, куртці кольору хакі від бренду Troy London та високих коричневих чоботах від Penelope Chilvers. Свій аутфіт герцогиня доповнила легкою укладкою та макіяжем, обравши з аксесуарів лише розкішні золоті сережки.



Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Instagram / @hellomag



Кейт Міддлтон під час поїздки до Північної Ірландії / Instagram / @hellomag

Варто зазначити, що візит до Північній Ірландії ознаменував майбутнє завершення туру Кейт Міддлтот, який присвячений благодійній ініціативі #5BigQuestions. Вже 21 лютого герцогиня підіб'є підсумки глобального проєкту, що покликаний розпалити "національну розмову" для тривалих зміни у вихованні наступних поколінь.