Кейт Міддлтон випередила Меган Маркл у списку найвпливовіших людей Великобританії

Про ймовірну конкуренцію герцогинь чутки ширяться мережею вже близько півроку, проте офіційного підвердження ця інформація досі не отримала. Однак, як зазначає британське видання Tatler, Кейт Міддлтон має куди більший вплив на Великобританію, ніж Меган Маркл.

За кілька останніх тижнів Меган Маркл постала у центрі престижних нагород у фешн-індустрії. Її планують вручити титул британської ікони стилю, а також запропонували стати запрошеним редактором місцевого Vogue. Однак, як повідомляється на сайті Tatler, Кейт Міддлтон таки користується більшою впливовістю, аніж новоспечена герцогиня Сассекська.

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Британське видання оголосило першу десятку людей, яким у 2019 році вдалося стати найвпливовішими у Великобританії. Справжніми лідерами стали герцоги Кембриджські, Кейт Міддлтон і принц Вільям. Вони посіли першу сходинку престижного списку. Як зазначається у джерелі, Меган Маркл і принц Гаррі також входять до цього списку, однак їм не вдалося ввійти у першу десятку значущих персон Великобританії.