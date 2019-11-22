Кейт Міддлтон влаштувала офіційну зустріч в Кенсінгтонському палаці: промовисті фото

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Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські не тільки здійснюють публічні виходи, але й залюбки організовують зустрічі у Кенсінгтонському палаці. 21 листопада Кейт Міддлтон влаштувала прийом для фіналістів премії Tusk Conservation Awards, фото з якого вже з'явились у мережі. Водночас їхнє офіційне нагородження вона відвідати не змогла.

Нащадки Єлизавети ІІ активно продовжують її справу, займаючись благодійними проєктами та беручи участь у запланованих подіях. Так, 21 листопада принц Вільям і Кейт Міддлтон запросили до резиденції королеви номінантів та фіналістів премії  Tusk Conservation Awards. З британцями герцоги обговорили соціальні та благодійні теми, про що залюбки поділились із прихильниками у мережі. 

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"Сьогодні ми з Кейт провели деякий час з номінантами і фіналістами Tusk Awards. Їх хоробрість, цілеспрямованість і відданість справі збереження природи Африки викликають глибоку повагу", – зазначив принц Вільям. 

До гостей внук Єлизавети ІІ вийшов у класичному костюмі, дотримуючись протоколу. А от його чарівна дружина обрала стильну зелену сукню від Beulah London. Кейт Міддлтон, як завжди, зробила акцент на стрункій талії, додавши до образу тоненький пояс. До вбрання вона підібрала туфлі-човники оливкового кольору, які чудово завершили її образ. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на офіційній зустрічі
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на офіційній зустрічі / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Лондоні
Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Лондоні / Twitter / @KensingtonRoyal

Після такої ефектної появи громадськість очікувала наступний вихід герцогині Кембриджської. Однак за кілька годин до урочистого нагородження переможців Tusk Conservation Awards стало відомо, що Кейт Міддлтон скасувала участь у заході через дітей. Журналісти поцікавились у представників королівської родини що ж сталось із принцесою Шарлоттою, принцами Джорджем і Луї. Проте прессекретарі тільки наголосили, що відсутність герцогині не була пов'язана зі здоров'ям її нащадків.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Принц Вільям
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