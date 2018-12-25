Кейт Міддлтон вважає, що Меган Маркл її використала, – ЗМІ

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Кейт Міддлтон та Меган Маркл
Кейт Міддлтон та Меган Маркл / www.usmagazine.com

Ворожнеча між герцогинями Кембриджською та Сассекською продовжується. Під час різдвяних свят Кейт Міддлтон зізналась, що відчуває, наче Меган Маркл її використала.

Як повідомляють інсайдери US Weekly, королівська родина переживає не найлегші часи. Принц Вільям та Кейт Міддлтон досі не можуть знайти спільну мову зі своїми близькими родичами – принцом Гаррі та Меган Маркл.

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Та в час різдвяних свят герцогині вирішили скористатись уїк-ендом в Сандрінгемському палаці та обговорити їхні чвари. Інсайдери розповіли, що Кейт і Меган відверто зізнались, що їх не влаштовує, намагаючись дійти згоди. 

Перебуваючи під одним дахом, вони не могли уникати одна одну. Герцогиня Кембриджська зізналася, що відчувала, наче Меган використовувала її, щоб піднятися "королівською драбиною". Водночас герцогиня Сассекська відчувала, що Кейт її ображала,
– розповів інсайдер. 

Ймовірно, після такої розмови королева Єлизавета ІІ нарешті відчує спокій, адже герцогині зробили перший крок до примирення двох сімей. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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