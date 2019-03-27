Кейт Міддлтон з гумором відповіла на питання про четверту дитину: деталі

У західних ЗМІ вже кілька місяців точаться припущення, що принц Вільям і Кейт Міддлтон мріють про четверту дитину. Такі чутки вирішила прокоментувати герцогиня, яка з гумором відреагувала на питання британців.

Герцоги Кембриджські отримали негласний статус взірцевої сім'ї. Вони сумлінно дотримуються королівських правил, а інсайдери стверджують, що Кейт Міддлтон вже планує четверту дитину. За їх словами, дружина принца Вільяма хоче, щоб і в маленького принца Луї була сестричка, адже між Джорджем і Шарлоттою склались чудові дружні стосунки.

Читайте також: Це жах, – принц Вільям кумедно розповів про заплітання доньки

Під час чергового публічного виходу допитливі британці запитали у герцогині Кембриджської, чи поширені чутки правдиві. Кейт вирішила з гумором відреагувати на питання, повідомляє Daily Express.

Ой, думаю, Вільям зараз би почав дуже нервувати, – пожартувала Кейт Міддлтон, кумедно спростувавши чутки.

Водночас на параді з нагоди Дня Святого Патрика герцогиня Кембриджська підійшла до батьків, які стояли серед прихильників королівської родини. Кейт замилувалась дитиною і відверто зізналась, що хотіла б теж поповнення у сім'ї.

"Він такий милий, що аж собі такого хочеться. Це такий особливий час", – додала Кейт.



Кейт Міддлтон заговорила про четверту дитину / Twitter / @KensingtonRoyal

На фоні розмов про вагітність Кейт Міддлтон букмекери вже відкрили ставки. Британські експерти переконані, що принц Вільям та його чарівна дружина оголосять про четверту дитину до кінця 2019 року. А поки саме подружжя всіляко жартує з цієї теми та дає натяки на неправдивість інформації про заплановану вагітність.

Наразі герцоги Кембриджські виховують трьох дітей: 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту та 11-місячного Луї. Якщо Кейт Міддлтон вчетверте стане мамою, згідно з королівськими правилами, вона не буде виконувати доручення Кенсінгтонського палацу та зрідка братиме участь у світських заходах. Натомість принц Вільям продовжить виконувати свої обов'язки.