Кейт Міддлтон зачаровує оновленим стилем: герцогиня несподівано засвітила ноги у трендовій сукні

37-річна герцогиня Кембриджська здійснила черговий офіційний вихід сьогодні, 14 травня. Дружина принца Вільяма відвідала Блечлі-Парк, що в Бакінгемширі. Для візиту Кейт Міддлтон одягнула стильну сукню в трендовий горох, яку для неї підібрала нова стилістка.

Всього кілька місяців тому стало відомо, що над стилем Кейт Міддлтон працюватиме нова стилістка, яка раніше була редактором британського Vogue. Адже після приходу Меган Маркл у королівську сім'ю про дружину принца Вільяма заговорили як про консервативну герцогиню, що не є правдою, тому вона вирішила це довести. Всього за один місяць Вірджинії Чедвік-Хілі вдалося помітно змінити базові речі, які віджили своє, у гардеробі Кейт на трендові стильні вбрання.

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У вівторок, 14 травня, герцогиня Кембриджська здійснила офіційний візит у Блечлі-Парк, що в Бакінгемширі. Вона відвідала виставку, присвячену 75-тій річниці висадки в Нормандії, а також, як завжди, поспілкувалася з фанатами. Для запланованої події, яка відбувалася просто неба, Кейт Міддлтон одягнула стильну міді-сукню у трендовий горох. До слова, у подібних вбраннях вже з'являлися Меланія Трамп, а також дочка президента США, Іванка Трамп.

Від сильного вітру синє шифонове плаття в дрібний білий горох розвіювалося у різні сторони, через що шанувальники мали змогу побачити коліна герцогині Кембриджської. Однак, попри трендовість вбрання, про королівський статус нагадували елегантний білий комір та витончені манжети на рукавах. Весняний образ Кейт Міддлтон доповнили блакитні туфлі-човники на підборах і клатч-конверт.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Instagram / @ royal.addicted