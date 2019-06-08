Кейт Міддлтон зачарувала публіку образом лимонного кольору на параді в Лондоні: фото

Герцогиня Кембриджська стала однією з перших запрошених гостей, яка разом з Єлизаветою II відзначила її офіційний день народження. Традиція другого святкування уродин королів Великобританії тягнеться вже не одне століття, тому сьогодні, у другу суботу червня, на вулицях Лондона зібрались найпочесніші королівські особи.

Ще вчора, 7 червня, Кейт Міддлтон вперше представляла монархію на репетиції параду кінної гвардії, що відбувся у Лондоні, як вже сьогодні зачарувала всіх прихильників королівської сім'ї. І поки принц Вільям був в рядах почесної королівської гвардії, його дружина Кейт Міддлтон їхала у розкішній кареті разом зі свекрухою – Каміллою Паркер-Боулз, та принцом Гаррі і Меган Маркл. До слова, вихід Меган Маркл на публіку був першим після народження її первістка Арчі 6 травня 2019 року.

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Меган Маркл, Камілла Паркер-Боулз та Кейт Міддлтон на параді / Getty Images

Для чергового світського виходу вона обрала неймовірний світлий образ лимонного кольору – двобортну сукню з V-подібним вирізом в зоні декольте, яке характеризувалось також рукавами 3/4 та довжиною плаття до колін. Свою голову вона прикрасила капелюшком з великою квітковою аплікацією, а також ніжними сріблястими сережками та підвіскою на шиї. Кейт Міддлтон випромінювала справжнє щастя та радість, проїжджаючи вулицями Лондона дорогою до Букінгемського палацу.



Кейт Міддлтон на офіційному святкуванні дня народження Єлизавети II / Getty Images

І поки усміхнена матуся брала участь в масовому заході, на неї вже чекали у королівському дворі її діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта. Вони допитливо виглядали на вулицю з вікон Букінгему та чекали на появу своєї прабабусі – Єлизавети II та батьків – Кейт Міддлтон і принца Вільяма.



Принц Джордж та принцеса Шарлотта в Букінгемському палаці / Getty Images

Чому Єлизавета II двічі відзначає день народження?Історія подвійного свята бере свій початок ще з 1748 року та має своє пояснення. Король Георг ІІ прагнув поєднати військовий парад з винесенням прапора з нагоди його дня народження, проте у листопаді люди не хотіли мерзнути, тому відмовлялись прийти на свято. Це врахували і наступні британські монархи. Відтак Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу.