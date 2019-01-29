Кейт Міддлтон зачарувала стильним вбранням під час офіційного візиту: ефектні фото

Герцог і герцогиня Кембриджські прибули з офіційним візитом до Шотландії. Як завжди, 37-річна Кейт Міддлтон зачарувала своїм стильним образом, який обрала для спільної поїздки.

Кейт Міддлтон склала компанію чоловікові і разом з ним відвідала невелике шотландське місто Данді. Королівське подружжя стало гостями урочистого відкриття філії музею Вікторії та Альберта V&A Dundee. В рамках заходу були представлені експонати, які належали лондонському музею Вікторії та Альберта.

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Для офіційного заходу герцогиня Кебриджська обрала, як завжди, стильне і стримане вбрання. На ній була сукня-пальто у велику зелено-синю клітинку від Alexander McQueen, цупкі чорні колготки і темні рукавички. До такого вбрання 37-річна Кейт взула свої улюблені замшеві туфлі на товстому каблуці, а доповнила образ клатчем смарагдового відтінку від Tod's, шарфом в тон до сумки та елегантними сережками.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images