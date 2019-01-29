Кейт Міддлтон зачарувала стильним вбранням під час офіційного візиту: ефектні фото

2268 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / www.gettyimages.in

Герцог і герцогиня Кембриджські прибули з офіційним візитом до Шотландії. Як завжди, 37-річна Кейт Міддлтон зачарувала своїм стильним образом, який обрала для спільної поїздки.

Кейт Міддлтон склала компанію чоловікові і разом з ним відвідала невелике шотландське місто Данді. Королівське подружжя стало гостями урочистого відкриття філії музею Вікторії та Альберта V&A Dundee. В рамках заходу були представлені експонати, які належали лондонському музею Вікторії та Альберта.

Читайте також: Кейт Міддлтон засвітила яскраве вбрання під час публічного виходу: фото

Для офіційного заходу герцогиня Кебриджська обрала, як завжди, стильне і стримане вбрання. На ній була сукня-пальто у велику зелено-синю клітинку від Alexander McQueen, цупкі чорні колготки і темні рукавички. До такого вбрання 37-річна Кейт взула свої улюблені замшеві туфлі на товстому каблуці, а доповнила образ клатчем смарагдового відтінку від Tod's, шарфом в тон до сумки та елегантними сережками.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
сьогодні 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 501
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1941
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1217
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2096
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4324
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2611
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук