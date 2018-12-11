Кейт Міддлтон зачарувала стильною сукнею під час публічного виходу: фото

Герцогиня Кембриджська продовжує вражати елегантними та стильними сукнями. Кейт Міддлтон засвітила нове вбрання під час спільного виходу з принцом Вільямом.

Герцогів Кембриджських можна сміливо назвати улюбленцями королеви Єлизавети ІІ. Адже Кейт Міддлтон, на відміну від бунтівної Меган Маркл, дотримується всіх правил, встановлених Її Величністю. Нещодавній її вихід у Лондоні яскраво підтвердив цю думку.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали дитячий госпіталь Evelina London, де поспілкувались з персоналом лікарні, батьками та маленькими пацієнтами. Герцоги стали новими патронами шпиталю, відтак провели чимало часу в клініці.

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон виглядала дуже скромно та елегантно. Вона вбрала стильну сукню зеленого кольору з білими цятками від L.K.Bennett, яка повністю відповідала королівському етикету. Довжина вбрання була нижче коліна, а верх його застібався на ґудзиках. Окрім цього, Кейт зробила акуратну укладку волосся і природний макіяж. Туфлі на невеликих підборах та невеличкий клатч завершили бездоганний look герцогині Кембриджської.

Цим заходом принц Вільям та Кейт Міддлтон не обмежились. Королівське подружжя відвідало центр допомоги для безпритульних The Passage Charity. Герцоги Кембриджські поцікавились статистикою та довідались, як благодійники допомагають тим, хто залишився без дому.