Кейт Міддлтон зачарувала яскравим образом у Белфасті

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон прибули в столицю Північної Ірландії з дводенним туром. Для першого виходу на публіку герцогиня Кембриджська обрала стильний весняний образ, який прикрашала, як завжди, ідеальна укладка.

Після повернення герцогів Сассекських з триденної подорожі територією Марокко, Кейт Міддлтон і принц Вільям відправилися в тур Північною Ірландією. В програмі їхнього візиту є плани відвідати столицю країни Белфаст та два інші міста – Ферману і Баллімена. Тур організований для того, щоб підняти важливі питання щодо проблем молоді.

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Попри те, що візит королівської пари відбувся в останні дні зими, для першого виходу на публіку Кейт Міддлтон обрала яскравий весняний образ. Вона одягнула стильне червоне пальто, з-під якого виглядали рукави гольфа, обтислі штани та чобітки на підборах чорного кольору. Герцогиня, як завжди, багато усміхалася і привітно спілкувалася з публікою, яка вишикувалася на узбіччях дороги.



Кейт Міддлтон і принц Вільям в Північній Ірландії / Instagram / @ royal.addicted