Кейт Міддлтон зачарувала яскравим образом у Белфасті

1972 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @hellomag

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон прибули в столицю Північної Ірландії з дводенним туром. Для першого виходу на публіку герцогиня Кембриджська обрала стильний весняний образ, який прикрашала, як завжди, ідеальна укладка.

Після повернення герцогів Сассекських з триденної подорожі територією Марокко, Кейт Міддлтон і принц Вільям відправилися в тур Північною Ірландією. В програмі їхнього візиту є плани відвідати столицю країни Белфаст та два інші міста – Ферману і Баллімена. Тур організований для того, щоб підняти важливі питання щодо проблем молоді.

Читайте також: В кросівках і спортивній куртці: Кейт Міддлтон помітили за прогулянкою біля Кенсінгтону

Попри те, що візит королівської пари відбувся в останні дні зими, для першого виходу на публіку Кейт Міддлтон обрала яскравий весняний образ. Вона одягнула стильне червоне пальто, з-під якого виглядали рукави гольфа, обтислі штани та чобітки на підборах чорного кольору. Герцогиня, як завжди, багато усміхалася і привітно спілкувалася з публікою, яка вишикувалася на узбіччях дороги.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям в Північній Ірландії / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @hellomag
 

blog_ava
У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
сьогодні
4326
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні 14:15 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Корицька 6335
Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
сьогодні 10:53 Беремось за голову: як підготувати волосся до весни
Юлія Девда 249
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
26 лютого 19:11 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
5744
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
26 лютого 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
11977
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
594
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук