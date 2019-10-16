Кейт Міддлтон у Пакистані запідозрили у вагітності
Герцогиня Кембриджська все частіше підігріває чутки про ймовірну вагітність, підбираючи провокативні образи. Для заходу в столиці Пакистану Кейт обрала облягаючу сукню, яка підкреслила її помітно округлений живіт.
Відомо, що королівське подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон перебуває в 5-денному офіційному турі Пакистаном. Востаннє вони тут були 10 років. Відтак, у другий день туру вони здійснили три офіційних виходи, останній з яких відбувся у Pakistan Monument в Ісламабаді.
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Захід, який був організований британським верховним комісаром, відзначив досягнення пакистанської музики і культури, а також підкреслив важливість британо-пакистанських відносин. На прийом герцоги Кембриджські прибули в місцевому транспорті – розмальованому тук-туці.
Для події Кейт Міддлтон обрала смарагдове блискуче плаття з довгими рукавами від Jenny Packham із сумочкою в тон та масивними золотистими сережками. На одному з фото помітно, як Кейт тримає руки під животом, через що фанати чимдуж стали обговорювати ймовірну четверту вагітність герцогині, про яку точаться чутки не один місяць.
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Принц Вільям у свою чергу був одягнений в шервані – довге чоловіче напівпальто або піджак, які носять в країнах Південної Азії – від бренду Naushemian.
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