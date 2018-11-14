Кейт Міддлтон засвітила елегантну сукню під час офіційної поїздки: яскраві фото

Представниці королівської родини вкотре довели – класичне вбрання може виглядати стильно. Так, у Південному Йоркширі герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон засвітила стильну сукню, яка приголомшила всіх учасників офіційного заходу.

Після ряду заходів з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни всі члени королівської сім'ї повернулись до своїх обов'язків. Зокрема, герцоги Кембриджські вирушили в анонсовану поїздку до Південного Йоркшира. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Технологічний центр McLaren Automotive, де подружжю зробили унікальну екскурсію.

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Відомо, що на заводі будуть удосконалювати вуглецеве полотно, яке в подальшому використають у виробництві автомобілів McLaren Automotive. Представники Букінгемського палацу побачили лінію виробництва та зустрілись із працівниками компанії, з якими обговорили питання розширення виробничої вітки.

Для офіційної поїздки Кейт Міддлтон обрала стильну та елегантну сукню. Герцогиня Кембриджська постала перед британцями у синьому вбранні з ґудзиками та поясом від бренду Eponine London. Свій образ вона доповнила клатчем та туфлями-човниками, підібраними у тон до вбрання. Витончені прикраси, укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили ефектний look Кейт Міддлтон.

Зазначимо, що в Південному Йоркширі принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали гуртожиток для бездомних, патроном якого є герцог Кембриджський. У закладі королівське подружжя не тільки поспілкувалось з британцями, але й приготували для них обід.