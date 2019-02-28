Кейт Міддлтон засвітила гламурну сукню на концерті в Белфасті: ефектні фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @royal.addicted

Герцоги Кембриджські прилетіли в столицю Північної Ірландії з дводенним візитом. За цей короткий час Кейт Міддлтон і принц Вільям мають намір відвідати якомога більше заходів, тому втретє за перший день туру королівське подружжя з'явилося на публіці.

Перший день візиту для герцогів Кебриджських видався дуже продуктивним. Вони встигли поспілкуватися з населенням Белфасту, яке радо вітало їх на своїй землі та зіграти в футбол з дитячою командою. Наприкінці дня Кейт Міддлтон і принц Вільям відправилися у знаменитий концертний зал у столиці Північної Ірландії Empire Music Hall.

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Для вечірнього виходу тендітна герцогиня обрала бірюзову сукню з люрексу від Missoni. Об'ємні рукави, спідниця плісе та елегантне декольте неабияк підкреслили витончений смак Кейт Міддлтон. До розкішної сукні вона взула замшеві бежеві туфлі-човники від Gianvito Rossi і клатч від Mulberry в тон. Завершували образ герцогині діамантові прикраси від Kiki McDonough.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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