Кейт Міддлтон засвітила скромну сукню на знаковій події: фото

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Кейт Міддлтон у Лондоні
Кейт Міддлтон у Лондоні / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська має чималу прихильність королеви Єлизавети ІІ. Саме тому Її Величність передала Кейт Міддлтон патронат, якому вона приділила 67 років життя – Королівське фотографічне товариство.

Організація організувала світських захід, на який запросили свою покровительку з королівської родини. Кейт Міддлтон підготувалась до знакової події та постала перед британцями у досить скромному образі. 

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Герцогиня Кембриджська вирішила не одягати одну зі своїх розкішних суконь, надавши перевагу літньому вбранню із зелено-коричневим принтом. Одяг мав скромну зону декольте та пояс, який підкреслив струнку талію Кейт Міддлтон. До сукні стилісти підібрали для дружини принца Вільяма взуття на солом'яній танкетці, яке додало неформальності її образу. 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон у Лондоні / Getty Images

Відомо, що покровителем Королівського фотографічного товариства досі була королева Єлизавета ІІ. Вона стала патроном організації ще у 1952 році та з того часу активно підтримувала її. Однак поважний вік Її Величності змусив зменшити кількість проектів. Відтак монарх передала Королівське фотографічне товариство Кейт Міддлтон.

Не тільки особиста симпатія герцогині посприяли такому рішенню Єлизавети ІІ. Кейт Міддлтон вже давно захоплюється фотографією та створює чарівні знімки своїх дітей. Тому саме вона, на думку Її Величності, зможе допомогти Королівському фотографічному товариству отримати не тільки популярність, але й стрімкий розвиток. 

Скромний образ герцогині Кембриджської
Скромний образ герцогині Кембриджської / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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