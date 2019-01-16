Кейт Міддлтон засвітила яскраве вбрання під час публічного виходу: фото

Після Нового року дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон вирішила наполегливо взятись за свої доручення від королеви. Герцогиня Кембриджська встигла відвідати кілька офіційних заходів, а 16 січня відправилась до театру Ковен-Гарден. Під час публічного виходу знаменита британка засвітила яскравий образ.

Представники Букінгемського палацу продовжують вражати яскравими виходами та активною участю у світських заходах. Так, 16 січня герцогиня Кембриджська приїхала до Королівського театру Ковент-Гарден, що розташований у Лондоні.

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Однак не талановиті постановки зацікавили Кейт Міддлтон, а костюмний цех. Дружина принца Вільяма раніше відверто зізналась, що хотіла б дізнатися більше про використання та підбір різних тканин, які використовуються для пошиття театральних костюмів. Окрім цього, герцогиню зацікавила технічна сторона виробництва, адже її прадід, Френсіс Мартіно Лаптон, був власником текстильної фабрики.



Кейт Міддлтон відвідала Королівський театр в Лондоні / Getty Images

Для запланованого візиту Кейт Міддлтон обрала досить яскравий образ, чим вразила своїх прихильників. Герцогиня Кембриджська засвітила костюм, який складався з жакета та спідниці пурпурно-фіолетового кольору. Вбрання вона обрала з колекції популярного бренду Oscar de la Renta. Ефектний образ дружина принца Вільяма доповнила чорними колготами, туфлями та маленькою сумочкою.

У рамках свого візиту до Королівського театру Кейт Міддлтон поспілкувалась з працівниками костюмного цеху та акторами. На завершення герцогиня Кембриджська переглянула репетицію до одного із запланованих спектаклів.



Кейт Міддлтон сходила до театру / Getty Images



Яскравий образ герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон / Getty Images

Варто зазначити, що і Меган Маркл напередодні обрала яскраве вбрання. Герцогиня Сассекська поєднала два улюблені кольори принцеси Діани, одягнувши червоне пальто та фіолетову сукню.



Меган Маркл / Getty Images