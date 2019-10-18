Кейт Міддлтон засвітилась у символічному вбранні в Пакистані: фото

Пакистанське турне принца Вільяма та Кейт Міддлтон завершується 18 жовтня. Герцоги Кембриджські запланували на останній день ще кілька заходів, після чого вирушать до Великобританії, щоб провести вихідні зі своїми трьома дітьми.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон зуміли упродовж 4 днів відтворити знакове турне принцеси Діани, яке пройшло у 1996 році. Представники королівської родини попри загрозу терактів побували у всіх містах, в яких свого часу засвітилась Леді Ді. Не оминули увагою вони й прикордонні поселення з Афганістаном.

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Наразі герцоги Кембриджські завершують всі офіційні заходи, тому до вечора 18 жовтня планують вирушити до Великобританії. У мережі з'явились перші світлини, які фотографи зробили на летовищі міста Лахор. Журналісти LifeStyle 24 помітили, що для цього публічного виходу Кейт Міддлтон одягнула досить символічний одяг у східному стилі.

Герцогиня Кембриджська йшла до літака у білосніжній туніці з чорним орнаментом від бренду Elan та класичних завужених штанах. Колір вбрання здавна символізує мир, тому експерти західних ЗМІ вже назвали образ своєрідним послання до пакистанців. Стильний look представниця королівської родини завершила взуттям на підборах та лаконічними аксесуарами.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон завершили турне / Getty Images



​Кейт Міддлтон символічно одягнула білій одяг / Getty Images

Відомо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон мали вирушати до Великобританії зі столиці Пакистану Ісламабада. Однак через погодні умови літак не зміг приземлитись в жодному з аеропортів міста, тому екстрено повернувся до Лахору.

За словами принца Вільяма, ніхто не постраждав під час польоту. Герцог Кембриджський екстрено винайняв готель у Лахорі та подбав, щоб усі представники його команди без проблем розмістились у номерах. Наразі принц Вільям та Кейт Міддлтон таки прибули до Ісламабада, звідки полетять до Великобританії.

Що відомо про турне Вільяма і Кейт?Міжнародне турне до Пакистану було заздалегідь анонсоване та пройшло з 14 до 18 жовтня 2019 року. Подорож принца Вільяма та Кейт Міддлтон стала однією з найнебезпечніших. Через загрозу терактів у країні охорону королівського подружжя суттєво посилили. Відомо, що герцогів Кембриджських охороняли 1000 правоохоронців. Окрім цього, у мандрівці їх супроводжував особистий фотограф та помічники.



У Пакистані принц Вільям і Кейт Міддлтон фактично відтворили подорож принцеси Діани до Пакистану. Відтак герцогиня символічно наслідувала стиль своєї легендарної свекрухи. Під час турне герцоги Кембриджські взяли участь у світських та офіційних заходах та зустрілися з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи.