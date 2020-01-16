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Кейт Міддлтон заявила, що більше не планує народжувати: у чому причина

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Родина герцогів Кембриджських / Instagram / @kensingtonroyal

Вчора, 15 січня, подружжя здійснило перший офіційний вихід у 2020 році, відвідавши місто Бредфорд. Під час розмови з прихильниками, Кейт Міддлтон промовилася, що поповнення в родині герцогів Кембриджських очікувати не варто. Дружина принца Вільяма зазначила, що проти народження четвертого нащадка проти її чоловік.

У той час, як гецоги Сассекські врегульовують сімейний конфлікт, Кейт Міддлтон та принц Вільям здійснили свій перший офіційний вихід у 2020 році. Подружжя навідалося до міста Бредфорд, де, за традицією, влаштувало бесіду з молоддю, щоб поцікавитись про дозвілля та можливості у місті.

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​Під час спілкування з громадськістю один з місцевих жителів зізнався, що надсилав вітальні листівки для родини герцогів Кембриджських після народження кожного з королівських нащадків. Чоловік поцікавився, чи зможе він зробити це вчетверте. На що Кейт Міддлтон відповіла категорично. 

Не думаю, що Вільям ще хоче дітей,
– зізналася герцогиня. 

герцоги Кембриджські
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Зауважимо, що свою позицію щодо поповнення в родині Кейт Міддлтон не озвучила. Проте її любов до дітей важко не помітити. Вперше на позицію чоловіка вона натякнула минулого року під час візити до Північної Ірландії.

Тоді герцогиня Кембриджська не змогла відмовити собі у задоволенні розважити п'ятимісячного сина місцевої жительки. Так, відповідаючи на питання про четверту дитину, вона також згадала принца Вільяма і зауважила, що така ідея його спантеличить. 

Зараз герцоги Кембриджські виховують трьох дітей: шестирічного принца Джорджа, чотирирічну принцесу Шарлотту і майже дворічного принца Луї.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям
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