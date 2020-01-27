Кейт Міддлтон здійснила таємну зустріч з людьми, які вижили під час Голокосту: промовисті фото

Герцогиня Кембриджська не припиняє дивувати громадськість. Кейт Міддлтон вирішила по-особливому вшанувати пам'ять жертв Голокосту, взявши участь у мистецькому проєкті #HolocaustMemorialDay. Британка вже влаштувала таємну зустріч з людьми, яким вдалось вижити під час терору.

Відповідна інформація з'явилась на офіційних сайтах герцогів Кембриджських. Згідно з оприлюдненими даними, зустріч Кейт Міддлтон влаштувала на початку січня у Кенсінгтонському палаці та присвятила її 75-річчю від дня закінчення Голокосту.

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До палацу дружина принца Вільяма запросила Стіва Френка, який з мамою та братами був відправлений до концтаборів у Нідерландах та Чехії. Він став одним із 93 дітей, які вижили після Голокосту. Всього ж у таборах опинились 15 тисяч людей. Окрім цього, на розмову з Кейт Міддлтон прийшла Івонн Бернштейн, яка також була дитиною, коли масово знищували людей. Щоб врятуватись, вона з дядьком та тіткою втекла до Франції, змінювала імена і місце проживання. Саме Івонн та Стів стали головними героями фотопроєкту Кейт Міддлтон, яким хотіла передати наслідки Голокосту на світлинах.

"Незважаючи на неймовірну травму, яку вони отримали на початку свого життя, Івонн Бернштейн і Стівен Франк – дві найбільш життєствердні людини, з якими мені довелося зустрітися. Я хотіла зробити особисті портрети, щоб відзначити народження їхніх сімей і того життя, яке вони побудували, коли приїхали до Великої Британії в 1940-х роках... Їхні історії залишаться зі мною назавжди", – поділилась емоціями від зустрічі Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська вирішила показати не тільки світлини, які стануть частиною знакової виставки до роковин Голокосту, але й приватні кадри, зроблені під час зустрічі з героями проєкту. На нових кадрах можна побачити і саму Кейт Міддлтон, яка залюбки спілкується з учасниками особливої зйомки. Для зустрічі британка одягнула стильну картату спідницю та водолазку, які є трендами цього сезону. Зручне взуття на стійких підборах завершило look герцогині Кембриджської.



Кейт Міддлтон запросила до палацу людей, які вижили під час Голокосту / Instagram / @kensingtonroyal

Цікаво, що Кейт Міддлтон не випадково стала автором фотопроєкту. Ще у студентські роки вона вивчала мистецтвознавство та мала практику фотографа. Після весілля з принцом Вільямом і народження трьох дітей Кейт Міддлтон продовжила робити світлини, тому залюбки долучилась до проєкту #HolocaustMemorialDay. Символічно спільні фото з Івонн Бернштейн та Стівом Френком герцогиня Кембриджська зробила у чорно-білому кольорі.



Кейт Міддлтон на офіційній зустрічі у палаці / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Та тільки виставкою фото Кейт Міддлтон не обмежиться. 27 січня вона супроводжуватиме принца Вільяма на церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту, що пройде у Вестмінстері.