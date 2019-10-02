Кейт Міддлтон здійснила вихід у романтичній сукні напередодні туру в Пакистан

37-річна Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до чотириденного туру в Південну Азію. Напередодні поїздки в Пакистан герцоги Кембриджські здійснили офіційний вихід, на якому познайомилися з місцевими, а також лідерами відомих громад.

Сьогодні, 2 жовтня, в Лондоні відбувся офіційний вихід герцогів Кембриджських, який вони здійснили з нагоди свого майбутнього туру в Пакистан.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям побували в центрі Ага Хана IV, де познайомилися з його засновником. На заході королівське подружжя познайомилося з багатьма людьми, а також завітали до Інституту вивчення мусульманських цивілізацій університету Ага Хани.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на офіційному заході / Getty Images

Для появи перед публікою та офіційного знайомства Кейт Міддлтон одягнула романтичну сукню довжини міді хвойно-зеленого кольору. У її руці незмінно був скромний клатч смарагдового відтінку, а образ довершили сережки за 7 доларів. Герцогиня Кембриджська, як завжди, була на високих підборах і багато усміхалася.



Чарівна Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images