Кейт Міддлтон здійснила вихід у романтичній сукні напередодні туру в Пакистан

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

37-річна Кейт Міддлтон і принц Вільям готуються до чотириденного туру в Південну Азію. Напередодні поїздки в Пакистан герцоги Кембриджські здійснили офіційний вихід, на якому познайомилися з місцевими, а також лідерами відомих громад.

Сьогодні, 2 жовтня, в Лондоні відбувся офіційний вихід герцогів Кембриджських, який вони здійснили з нагоди свого майбутнього туру в Пакистан.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям побували в центрі Ага Хана IV, де познайомилися з його засновником. На заході королівське подружжя познайомилося з багатьма людьми, а також завітали до Інституту вивчення мусульманських цивілізацій університету Ага Хани.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям на офіційному заході / Getty Images

Для появи перед публікою та офіційного знайомства Кейт Міддлтон одягнула романтичну сукню довжини міді хвойно-зеленого кольору. У її руці незмінно був скромний клатч смарагдового відтінку, а образ довершили сережки за 7 доларів. Герцогиня Кембриджська, як завжди, була на високих підборах і багато усміхалася.

Кейт Міддлтон
Чарівна Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Мода
Джерело: LifeStyle 24
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