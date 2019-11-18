Кейт Міддлтон здійснила вихід у розкішній брендовій сукні: фото

Герцогиня Кембриджська щоразу привертає увагу своїх прихильників та журналістів LifeStyle 24. Все завдяки ефектним та стильним образам, які вона демонструє під час публічних виходів. 18 листопада Кейт Міддлтон супроводжувала свого чоловіка на благодійному вечорі, засвітивши чергове розкішне вбрання.

У Лондоні відбулась одна зі знакових для королівської родини подій – благодійне шоу Royal Variety Performance. Представники Кенсінгтонського палацу приділяють заходу велику увагу, адже вони активно підтримують цей фонд та щороку постають на червоній доріжці театру Палладіум. У 2019-му на благодійне шоу завітали принц Вільям та Кейт Міддлтон, які одразу ж привернули увагу всіх учасників події.

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Перед камерами герцоги Кембриджські постали у розкішних вечірніх вбраннях, які вразили громадськість. Так, принц Вільям красувався у класичному чорному костюмі з сорочкою та метеликом. А от Кейт Міддлтон для благодійного шоу обрала приголомшливу сукню з мереживом від бренду Alexander McQueen. Вбрання підкреслило струнку фігуру герцогині та виглядало дуже елегантно. Герцогиня доповнила образ туфлями-човниками на підборах, хвилястим волоссям та прикрасами з королівської колекції.



Герцоги Кембриджські на благодійному заході / Twitter / @kensingtonroyal



Розкішний вихід Кейт Міддлтон / Getty Images

За традицією, герцоги Кембриджські приїхали на захід, коли більшість гостей вже зайняли свої місця. Таким чином своєю появою представники королівської родини своєрідно розпочали благодійний вечір. Відомо, що у програмі Royal Variety Performance були виступи зірок Cirque du Soleil, співачки Емелі Санде, дуету Flo & Joan, письменника Френка Скіннера та інших знаменитостей. Після шоу принц Вільям та Кейт Міддлтон подякували всім учасникам події та залюбки поспілкувались з ними.