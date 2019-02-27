Кейт Міддлтон зіграла в футбол з принцом Вільямом на стадіоні в Північній Ірландії

Під час офіційного фізиту в столицю Північною Ірландії, Белфаст, герцоги Кембриджські не лише відвідували світські заходи, спілкуючись з публікою, а й зіграли в футбол. Кейт Міддлтон і принц Вільям засвітилися на стадіоні у спортивних вбраннях.

Герцогиня Кембриджська може підкорювати публіку не лише в стильних вбраннях під час світських виходів. В мережі з'явилися знімки, на яких Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком зіграли в футбол на одному зі столичних стадіонів.

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Після прибуття у Белфаст, герцоги Кембриджські одразу вирушили на стадіон Windsor Park. Оскільки метою їхнього візиту є підтримка Ірландської Футбольної Асоціації (IFA), яка проводить низку програм для підтримки ментального і фізичного здоров'я місцевої молоді. Як відомо, Кейт і Вільям активно підтримують такі організації по всьому світу.

Після розминки на полі зі своїм чоловіком, Кейт Міддлтон переодягнулася в форму і взяла участь в тренуванні разом з молодими дівчатами. Метою цього заходу також є залучення якнайбільше представниць жіночої статі до цього виду спорту.



Кейт Міддлтон і принц Вільям грають в футбол / Instagram / @hellomag



Кейт Міддлтон грає в футбол / Instagram / @hellomag