Кейт Міддлтон зіграла в футбол з принцом Вільямом на стадіоні в Північній Ірландії

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Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Instagram / @hellomag

Під час офіційного фізиту в столицю Північною Ірландії, Белфаст, герцоги Кембриджські не лише відвідували світські заходи, спілкуючись з публікою, а й зіграли в футбол. Кейт Міддлтон і принц Вільям засвітилися на стадіоні у спортивних вбраннях.

Герцогиня Кембриджська може підкорювати публіку не лише в стильних вбраннях під час світських виходів. В мережі з'явилися знімки, на яких Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком зіграли в футбол на одному зі столичних стадіонів.

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Після прибуття у Белфаст, герцоги Кембриджські одразу вирушили на стадіон Windsor Park. Оскільки метою їхнього візиту є підтримка Ірландської Футбольної Асоціації (IFA), яка проводить низку програм для підтримки ментального і фізичного здоров'я місцевої молоді. Як відомо, Кейт і Вільям активно підтримують такі організації по всьому світу.

Після розминки на полі зі своїм чоловіком, Кейт Міддлтон переодягнулася в форму і взяла участь в тренуванні разом з молодими дівчатами. Метою цього заходу також є залучення якнайбільше представниць жіночої статі до цього виду спорту.

Кейт Мыддлтон ы принц Выльям
Кейт Міддлтон і принц Вільям грають в футбол / Instagram / @hellomag

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон грає в футбол / Instagram / @hellomag

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @hellomag
 

 

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Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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