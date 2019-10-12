Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років служби: подробиці

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Чутки щодо норовливості та непростого характеру поширювалися лише навколо герцогині Сассекської. Однак днями стало відомо, що Кейт Міддлтон звільнила свою особисту помічницю, яка працювала у неї понад 7 років, після її весільної подорожі.

Новина про те, що Кейт Міддлтон раптово звільнила від обов'язків свою вірну супутницю, яка протягом семи років завжди була поруч із нею, підірвала мережу напередодні, 11 жовтня. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Софі Агнью навчалася разом з Кейт Міддлтон на факультеті історії мистецтв. Тоді вона й не підозрювала, що потоваришувала з майбутньою дружиною британського принца. Так, дружба між ними забезпечила Софі посаду особистого помічника королівської пари. Протягом семи років вона віддано супроводжувала герцогів Кембриджських у поїздках, турах і навіть під час відпочинку.

До прикладу, під час королівського туру Австралією та Новою Зеландією вона була замічена разом з костюмами своїх роботодавців. Однак після заміжжя Софії її раптово звільнили з посади. Що цікаво, сталося це напередодні туру Кейт і Вільяма у Пакистан.

Софі так багато працювала на Кейт. Вона любила свою роботу і багато чим жертвувала. І ніколи не цуралася чорної роботи,
– сказали друзі Софії виданню.

Інше джерело, наближене до королівської сім'ї, підтвердило в коментарі для Daily Mail, що британку таки звільнили від обов'язків. За їхніми припущеннями, посада Софі Агнью була скорочена з метою знизити витрати Кенсінгтонського палацу.

Помічниця Кетй Міддлтон
Помічниця Кейт Міддлтон / Фото The Sun

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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