Кейт Міллер-Хейдке з Австралії зачарувала космічним виступом на Євробаченні: відео

Учасниця Євробачення-2019 з Австралії під 12 номером вийшла на сцену першого півфіналу музичного конкурсу. Як і обіцяли ведучі події, вона виконала дуже красивий та водночас складний номер, на який потребувалось більше ефірного часу для підготувань.

Для виконання номеру австралійки Кейт Міллер-Хейдке з піснею Zero Gravity були задіяні вражаючі спецефекти, що створювали ілюзію космосу та глибокого неба. Сама ж виконавиця разом з іншими танцівницями витали в повітрі за допомогою спеціальних конструкцій. Кейт одягнула чарівний образ блакитного кольору з сяючим верхом та пишною спідницею, а на голові розмістила шпилястий кокошник.

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Деякими моментами глядачі затамовували подих від дещо небезпечного номеру, однак її позиція в рейтингу букмекерів навряд чи зміниться, адже їй прогнозують тверде 5 місце, яке, можливо, підніметься вище вже після першого півфіналу.

Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity: дивитись відео онлайн

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