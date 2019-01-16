Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю

279
Кейт Мосс
Кейт Мосс / Saint Laurent F/W 2018 Campaign

У середу, 16 січня, знаменита британська супермодель святкувала 45 років. За 31 рік модельної кар'єри Кейт Мосс позувала перед тисячами об'єктивів і прикрасила сотні перших сторінок знаменитих глянців. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку обкладинок популярного журналу Vogue із супермоделлю.

Вперше в ролі моделі Кейт Мосс спробувала себе в шкільному віці. Симпатичну і здібну дівчинку Сара Дукас помітила в аеропорту в Нью-Йорку. Тоді вона разом з мамою і татом поверталася з відпочинку, однак наступного року, у 1989, її батьки розлучилися.

Читайте також: Дочка Кейт Мосс вперше позувала для обкладинки журналу без матері: яскраві фото

На момент першої зйомки Кейт Мосс виповнилося 14 років, а її зріст був 164 см. Після цього вона почала співпрацювати з популярними журналами і позувати перед камерами. Про що ще могла мріяти школярка в її віці? Вона стала однією з найзатребуваніших моделей у Великобританії, однак статус топ-моделі їй присвоїли після того, як вона стала обличчям бренду Calvin Klein. Однак одними з перших її великих досягнень були зйомки для знаменитого журналу про моду – Vogue, співпрацювати з якими Кейт Мосс продовжувала і на піку своєї кар'єри.

Кейт Мосс
Перша зйомка для обкладинки Vogue, 1993 рік / Instagram / @judejweihan

кейт Мосс
1996 рік / Instagram / @voguearabia

Кейт Мосс
Грудневий номер 2001 року, присвячений королівській сім'ї /  Instagram / @voguearabia

Кейт Мосс
Вересень, 2005 рік. Через декілька тижнів Кейт Мосс звинуватили в зловживанні наркотиками / Instagram / @britishvogue

Кейт Мосс
Травень 2016 року / Instagram / @karmalinksjewellery
 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
сьогодні 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
279
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
сьогодні 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1338
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1505
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 982
Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
15 січня 14:28 Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
227
Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
15 січня 13:00 Що подивитись після свят: 5 фільмів січня, вартих уваги
Уляна Корицька 1192
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук