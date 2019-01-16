Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю

У середу, 16 січня, знаменита британська супермодель святкувала 45 років. За 31 рік модельної кар'єри Кейт Мосс позувала перед тисячами об'єктивів і прикрасила сотні перших сторінок знаменитих глянців. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку обкладинок популярного журналу Vogue із супермоделлю.

Вперше в ролі моделі Кейт Мосс спробувала себе в шкільному віці. Симпатичну і здібну дівчинку Сара Дукас помітила в аеропорту в Нью-Йорку. Тоді вона разом з мамою і татом поверталася з відпочинку, однак наступного року, у 1989, її батьки розлучилися.

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На момент першої зйомки Кейт Мосс виповнилося 14 років, а її зріст був 164 см. Після цього вона почала співпрацювати з популярними журналами і позувати перед камерами. Про що ще могла мріяти школярка в її віці? Вона стала однією з найзатребуваніших моделей у Великобританії, однак статус топ-моделі їй присвоїли після того, як вона стала обличчям бренду Calvin Klein. Однак одними з перших її великих досягнень були зйомки для знаменитого журналу про моду – Vogue, співпрацювати з якими Кейт Мосс продовжувала і на піку своєї кар'єри.



Перша зйомка для обкладинки Vogue, 1993 рік / Instagram / @judejweihan



1996 рік / Instagram / @ voguearabia



Грудневий номер 2001 року, присвячений королівській сім'ї / Instagram / @ voguearabia



Вересень, 2005 рік. Через декілька тижнів Кейт Мосс звинуватили в зловживанні наркотиками / Instagram / @britishvogue