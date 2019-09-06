Кейт Мосс одягнула прозору сукню на світську подію: пікантні фото

45-річна британська модель Кейт Мосс епатувала на червоній доріжці премії. На світську подію вона вбрала розкішну сукню, під якою виднілось її голе тіло.

У Нью-Йорку пройшла щорічна церемонія нагородження Daily Media Fashion Awards, яка прикувала увагу всього Голлівуду. На червоній доріжці постали одні з найуспішніших моделей сучасності – Емілі Ратажковскі, Кендіс Сванепул, Ешлі Грем. Та поки манекенниці приголомшували фотографів мінівбранням, 45-річній Кейт Мосс вдалось епатувати у вечірній сукні.

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Daily Media Fashion Awards – це щорічна церемонія, яка всьоме пройшла у Нью-Йорку. Світську подію організував журнал The Daily Front Row, який співпрацює з найпопулярнішими зірками. Експерти визначають переможців у кількох номінаціях, ключовою з яких є "Ікона стилю". Премію віддають знаменитості, яка диктує світову моду та має вплив на громадськість завдяки своїм проєктам.

Знаменита британка красувалась перед фотографами у розкішному чорному вбранні зі скромним вирізом. Ймовірно, без спалахів камер воно не відзначилось би пікантністю. Однак на світлі кожен зміг побачити оголені груди Кейт Мосс, яка одягнула тільки чорні труси, забувши про бюстгальтер. Звабливий образ модель доповнила срібними прикрасами та босоніжками на підборах.

Участь Кейт Мосс у церемонії Daily Media Fashion Awards була запланованою. Знаменита манекенниця стала номінанткою у кількох категоріях та виборола статуетку "Ікона стилю".



Кейт Мосс у "голій" сукні / Фото: Getty Images



Модель Кейт Мосс показала оголені груди / Фото: Getty Images