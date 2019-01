Кейт Мосс святкувала 45-річчя з 30-річним бойфрендом і подругами: фотофакти

У середу, 16 січня, знаменита англійська модель Кейт Мосс святкувала своє 45-річчя. День народження жінка провела в тісній компанії близьких людей – свого бойфренда і двох подруг.

Популярна британська супермодель вирішила відсвяткувати свій невеликий ювілей у тісній компанії. Замість гучної вечірки, вона організувала затишне свято в колі близьких людей. Кейт Мосс запросила на урочисту вечерю двох своїх подруг – Лів Тайлер з її бойфрендом і Стеллу МакКартні, а також свого коханого 30-річного Ніколая фон Бісмарка.

Іменинниця зібрала своїх гостей в лондонському ресторані китайської кухні China Tang at The Dorchester. І винуватиця свята, і запрошені прибули на свято в одній кольоровій гамі. На Кейт Мосс був чорний total look – коротке плаття з корсетним поясом, який підкреслював її тонку талію, цупкі колготи, сумка і туфлі-човники в тон. Поверх сукні з глибоким декольте модель одягнула шубу з еко-хутра від бренду своєї подруги, Stella McCartney. Поруч з нею крокував її 30-річний бойфренд, з яким вона за 4 роки, до слова, декілька разів розставалася і знову налагоджувала стосунки.



Кейт Мосс зі своїм 30-річним бойфрендом / Instagram / @journal_paparazzi



Іменинниця прибула на свято в чорному total look / Instagram / @journal_paparazzi

Близька подруга іменинниці, Стелла МакКартні, прибула на свято також у чорному вбранні. Для святкування 45-річчя Кейт Мосс модельєр обрала чорні шорти з високою талією і водолазку, поверх якої накинула кардиган в стилі бохо. Доповнили образ 47-річної Стелли туфлі-човники і сумка в тон.



Стелла МакКартні також одягнула чорне вбрання / Instagram / @journal_paparazzi

41-річна американська акторка Лів Тайлер прибула на свято в компанії свого бойфренда Дейва Гарднера. Пара вирішила не виділятися і також обрала образ у темних відтінках. Лів одягнула чорне довге пальто на запах, з-під якого виднівся темний костюм у яскравий квітковий принт. До такого вбрання акторка взула черевики з шнурівкою "на низькому ходу".



Лів Тайлер зі своїм бойфрендом на день народженні у Кейт Мосс / Instagram / @journal_paparazzi