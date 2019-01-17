Кейт Мосс святкувала 45-річчя з 30-річним бойфрендом і подругами: фотофакти

812
Кейт Мосс святкувала 45-річчя в компанії подруг і 30-річного бойфренда
Кейт Мосс святкувала 45-річчя в компанії подруг і 30-річного бойфренда / Instagram/ @katemosslatest

У середу, 16 січня, знаменита англійська модель Кейт Мосс святкувала своє 45-річчя. День народження жінка провела в тісній компанії близьких людей – свого бойфренда і двох подруг.

Популярна британська супермодель вирішила відсвяткувати свій невеликий ювілей у тісній компанії. Замість гучної вечірки, вона організувала затишне свято в колі близьких людей. Кейт Мосс запросила на урочисту вечерю двох своїх подруг – Лів Тайлер з її бойфрендом і Стеллу МакКартні, а також свого коханого 30-річного Ніколая фон Бісмарка.

Читайте також: Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю

Іменинниця зібрала своїх гостей в лондонському ресторані китайської кухні China Tang at The Dorchester. І винуватиця свята, і запрошені прибули на свято в одній кольоровій гамі. На Кейт Мосс був чорний total look – коротке плаття з корсетним поясом, який підкреслював її тонку талію, цупкі колготи, сумка і туфлі-човники в тон. Поверх сукні з глибоким декольте модель одягнула шубу з еко-хутра від бренду своєї подруги, Stella McCartney. Поруч з нею крокував її 30-річний бойфренд, з яким вона за 4 роки, до слова, декілька разів розставалася і знову налагоджувала стосунки.

Кейт Мосс і її бойфренд
Кейт Мосс зі своїм 30-річним бойфрендом / Instagram / @journal_paparazzi

Кейт Мосс
Іменинниця прибула на свято в чорному total look / Instagram / @journal_paparazzi

Близька подруга іменинниці, Стелла МакКартні, прибула на свято також у чорному вбранні. Для святкування 45-річчя Кейт Мосс модельєр обрала чорні шорти з високою талією і водолазку, поверх якої накинула кардиган в стилі бохо. Доповнили образ 47-річної Стелли туфлі-човники і сумка в тон.

Стелла МакКартні
Стелла МакКартні також одягнула чорне вбрання / Instagram / @journal_paparazzi

41-річна американська акторка Лів Тайлер прибула на свято в компанії свого бойфренда Дейва Гарднера. Пара вирішила не виділятися і також обрала образ у темних відтінках. Лів одягнула чорне довге пальто на запах, з-під якого виднівся темний костюм у яскравий квітковий принт. До такого вбрання акторка взула черевики з шнурівкою "на низькому ходу".

Подруга Кейт Мосс Лів Тайлер
Лів Тайлер зі своїм бойфрендом на день народженні у Кейт Мосс / Instagram / @journal_paparazzi

 

 
Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 832
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 647
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
16 січня 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
723
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
16 січня 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1570
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1583
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1134
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук