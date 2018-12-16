Кейт Вінслет і Сірша Ронан зіграють коханок у фільмі Френсіса Лі

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Сірша Ронан і Кейт Вінслет
Сірша Ронан і Кейт Вінслет / www.gettyimages.com

Голлівудські акторки Кейт Вінслет і Сірша Ронан зіграють коханок у романтичній драмі "Аммоніт" режисера Френсіса Лі.

Про це повідомляє видання People.

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Зйомки фільму стартують у березні 2019 року.

У сценарії фільму "Аммоніт" картина розгортається в британському прибережному місті в 1840-х роках. Палеонтолог Мері Аннінг, якого зіграє Кейт Вінслет, наймає доглядальницю. Нею стає лондонська дівчина, яка потребує фінансової допомоги. Згодом між жінками спалахне почуття, яке є цілком неможливим для тих часів.

Сірша Ронан і Кейт Вінслет
Сірша Ронан і Кейт Вінслет / Getty Images

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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