Кейт Вінслет і Сірша Ронан зіграють коханок у фільмі Френсіса Лі
Голлівудські акторки Кейт Вінслет і Сірша Ронан зіграють коханок у романтичній драмі "Аммоніт" режисера Френсіса Лі.
Про це повідомляє видання People.
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Зйомки фільму стартують у березні 2019 року.
У сценарії фільму "Аммоніт" картина розгортається в британському прибережному місті в 1840-х роках. Палеонтолог Мері Аннінг, якого зіграє Кейт Вінслет, наймає доглядальницю. Нею стає лондонська дівчина, яка потребує фінансової допомоги. Згодом між жінками спалахне почуття, яке є цілком неможливим для тих часів.
Сірша Ронан і Кейт Вінслет / Getty Images
Джерело: Lifestyle
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