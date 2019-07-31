Кейтлін Дженнер, який змінив стать, планує стати матір'ю у 70 років: подробиці

70-річна світська левиця Кейтлін Дженнер, яка в минулому була чоловіком Вільямом Брюсом Дженнером, планує стати матір'ю зі своєю дівчиною, 22-річною моделлю-трансгендером Софією Гатченс.

Як це повідомляє видання The Mirror, закохані партнерки шукають сурогатну матір, яка б змогла виносити для них дитину.

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Кейтлін і Софія обговорювали питання створення спільної сім'ї рік тому. Хоча Дженнер має десять дітей, у неї ніколи не було можливості зайнятися вихованням дитини як матері, а вона завжди про це мріяла,

– йдеться у джерелі.

Додамо, що у жовтні 2019 року Кейтлін виповнюється 70 років і в неї є шестеро біологічних дітей, серед яких – зірки зі світовим ім'ям – Кайлі і Кендалл Дженнер.



Кейтлін Дженнер і Софія Гатченс / Getty Images

Хто така Кейтлін Дженнер?Кейтлін в минулому була відомим олімпійським чемпіоном-чоловіком з легкої атлетики та національним героєм США. Екс-Вільям Брюс Дженнер у 2015 році зробив операцію зі зміни статі, залишивши у минулому три шлюби з жінками, в кожному з яких народилося разом шестеро дітей.



Найдовший шлюб, який тривав з 1991 по 2015 рік, став шлюб з Кріс Дженнер, в яких народилось двоє спільних дітей – моделі Кайлі та Кендалл Дженнер. Він також став вітчимом для інших чотирьох дітей Кріс Дженнер – Кортні, Кім, Роб та Хлої Кардашянів.



Кейтлін Дженнер / Getty Images