"Кежуал", ретро та леді: три неперевершені образи Енн Гетевей у новому серіалу "Сучасна любов"

Оскароносна акторка Енн Гетевей – любителька експериментів не лише зі своєю зовнішністю, а й з іміджем. У серіалі "Сучасна любов" вона яскраво демонструє, якою різноманітною може бути жінка і, що їй до лиця будь-який образ.

Корпорація Amazon, яка знімає кінострічку "Володар перснів", активно проводить зйомки серіалу-антології Modern love ("Сучасна любов"). В головних ролях любовної картини харизматична Енн Гетевей.

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Відомо, що серіал складатиметься з восьми епізодів, в яких автори покажуть нам всі складнощі любові, але водночас всю красоту цього почуття. За основу кінострічки взято колонку з газети New York Times і подкасти, в яких фахівці розповідають про дослідження на тему любові.

В мережі з’явились знімки трьох образів головної героїні на вулицях Нью-Йорка в образах стильної діви з 70-х. Перший образ актриси був схожим на повсякденний стиль. На ній була сукня до колін, на якій поєднувались коричневий, рожевий та білий відтінки, для верхнього одягну вона обрала помаранчевого кольору дублянку та чоботи на підборах в тон. В такому образі вона легко танцювала в центрі Нью-Йорка.



Повсякденний стиль Енн Гетевей у серіалі "Сучасна любов" / Instagram / @annehathawaynews



Акторка танцює в центрі Нью-Йорка на зйомках кінострічки / Instagram / @annehathawaynews

У другому образі головної героїні переважає елегантність та вишуканість, в якому вона знову гуляє вулицями міста. Енн одягнута в сукню із бантом на шиї та яскраве оранжеве пальто, яке поєднала із бірюзовим беретом. Він додав особливого французького шарму.



Другий образ Енн Гетевей на зйомках серіалу "Сучасна любов" / Instagram / @annehathawaynews

Наступне вбрання актриси вразило її шанувальників найбільше. Темно-зелене вкорочене пальто в поєднанні з білими штанами-кльош просто неймовірно личило рудоволосій героїні. Її образ доповнив срібний клатч, білий хутряний берет і коричневе взуття на високій платформі.



Третє вбрання Енн Гетевей для Modern love ("Сучасна любов") / Instagram / @ gettyentertainment



Енн Гетевей на зйомках / Instagram / @annehathawaynews

Нагадаємо, нещодавно в мережі з’явились перші фото зі зйомок серіалу "Сучасна любов" у Нью-Йорку. На світлинах рудоволоса та харизматична Енн Гетевей, одягнута в рожеве пальто, джинси та білі кросівки, їде центром міста на велосипеді.