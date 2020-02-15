KHAYAT з етнічним треком запалив на Нацвідборі Євробачення-2020: відео

Співака KHAYAT, який має незвичний стиль виконання треків, вже називають одним із фаворитів Нацвідбору Євробачення-2020. Все тому, що його ім'я добре відоме вітчизняним меломанам, а пісні артиста можна почути на всіх радіостанціях. На сцені шоу він презентував композицію з етнічними мотивами Call for love.

За результатами офіційного жеребкування, виступ KHAYAT відбувся у другому півфіналі, 15 лютого. Незадовго до старту Нацвідбору Євробачення-2020 артист презентував свій конкурсний трек із назвою Call for love, який вже встиг вразити мережу та допоміг потрапити йому до списку фаворитів вокального конкурсу. Пісня KHAYAT розповідає про пошуки кохання, адже багато людей бояться відкривати серце іншим, тому композиція співака може стати поштовхом для його прихильників змінити особисте життя.

Дивіться також: Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція другого півфіналу

Call for love – сміливий заклик до кохання! Це нагадування, що кохання є тією самою рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її до свого серця. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Call for love і є цим самим поштовхом!

– пояснив Андрій Хаят.

Співак розповів, що це великий крок – взяти участь у Євробаченні-2020. І хоч участь у попередньому Нацвідборі для KHAYAT був досить непростим, шалена підтримка прихильників змусила його знов повернутись на шоу та поборотись за можливість виступити у другому етапі конкурсу.

"Цього року я хочу повернути Україну позицію лідера", – заявив артист перед виступом.

На сцену Нацвідбору Євробачення-2020 KHAYAT вийшов у чорному костюмі з широким ременем, що нагадувало кімоно. Артист не приховує, що тривалий час працював стилістом і дизайнером, тому вбрання до шоу підбирає завжди сам. У супроводі двох танцівниць KHAYAT показав ефектне шоу. Виступ схвально оцінили всі судді Нацвідбору.



KHAYAT – Call for love на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про KHAYAT?Це популярний український співак та композитор, який у піснях майстерно поєднує фольклорні мотиви і сучасні ритми. Артист отримав шалену популярність завдяки участі у "Голосі країни-9". KHAYAT був у команді Тіни Кароль та разом із нею дійшов до фіналу, однак стати переможцем йому не вдалось: з відривом у кілька голосів кубок виборола Оксана Муха.



Однак на цьому шоу артист вирішив не зупинятись. За підтримки Тіни Кароль, KHAYAT взяв участь у Нацвідборі Євробачення-2019. За рік він випустив дебютний альбом KHMIL', який вже підкорив меломанів.