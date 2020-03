Кіану Рівз може з'явитись у новому фільмі Marvel, – ЗМІ

Вже більше місяця у західних ЗМІ припускають, що Кіану Рівз почне співпрацю зі студією Marvel. Інсайдери розповідають, що перемовини вже розпочались, а актор може з'явитись у новому проєкті.

За даними порталу We Got This Covered, Кіану Рівз претендує на роль Примарного вершника. Представники Marvel звернулись до актора з пропозицією, тому тільки від його рішення залежить, чи з'явиться він в новій супергеройській кінострічці.

Відомо, що наразі Кіану Рівз бере участь у зйомках кінострічки "Матриця 4". Через пандемію коронавірусу створення фантастичного екшну перенесли, тому прем'єра може зміститись на 2022 рік. Коли ж розпочнуть зйомки нового "Примарного вершника", наразі невідомо.



"Матриця 4": зйомки / Instagram / @woowhooficial

Герой коміксів Marvel вже добре відомий глядачам. Вперше Примарний вершник з'явився на телеекранах у 2007 році. За сюжетом, байкер-екстримал Джонні Блейз укладає договір з дияволом, щоб врятувати свого батька, який помирає від раку. Минають роки після моторошної угоди, як по душу Блейза приходить новий господар. Він робить з байкера Примарного вершника, що вночі на своєму Harley-Davidson збирає данину. Однак людяність все ж бере верх, а головний герой обмірковує, як обхитрувати диявола.

Фільм мав шалений успіх, відтак у 2011 році з'явилась його друга частина. В обидвох кінострічках головну роль виконав Ніколас Кейдж.