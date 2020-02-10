Кіану Рівз прийшов на Оскар-2020 з мамою: чарівні фото

Весь світ обговорює роман актора Кіану Рівза з художницею Олександрою Грант. Та поки прихильники в очікуванні нового виходу закоханої пари, голлівудський красень залюбки позував на червоній доріжці Оскара-2020 зі своєю мамою.

Як відомо, церемонія пройшла в ніч з 8 на 9 лютого. У Каліфорнію приїхали чи не всі голлівудські зірки, які не тільки поборолись за престижні статуетки, але й підтримали колег у цей важливий день. Серед запрошених гостей премії був і Кіану Рівз, який цього разу вирішив не ігнорувати подію.

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Перед десятками камер він залюбки постав у розкішному чорному костюмі з камізелькою та метеликом. А от супроводжувала Кіану Рівз не його кохана, а мама Патрісія Тейлор. Для знакової події вона обрала трендовий штанний костюм білого кольору, який підкреслив її струнку фігуру, та розкішні прикраси.

Цікаво, що Патрісія Тейлор – одна з найвідоміших костюмерок в Голлівуді. Тому й не дивно, що образ мами Кіану Рівза для Оскара-2020 був бездоганним. 76-річна модниця відмовилась від високих підборів, доповнивши look елегантними туфлями з камінням.

Мами не рідко супроводжують голлівудських зірок на червоних доріжках Оскару-2020. Це і не дивно, адже саме вони підтримують своїх нащадків на всіх етапах розвитку кар'єри. Відтак у різні роки на доріжці премії з мамами красувались Шарліз Терон, Майкл Б. Джордан, Хоакін Фенікс, Бейонсе, Тімоті Шаламе.

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