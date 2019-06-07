Кіану Рівз прийшов на показ Saint Laurent з дівчиною: чарівні фото

Поки всі прихильники переживали через нещодавню заяву Кіану Рівза про самотність голлівудський актор відвідав показ мод із дівчиною. Супроводжувала красеня художниця Олександра Грант.

У четвер, 6 червня, пройшов очікуваний показ нової чоловічої колекції від Saint Laurent весна/літо-2020. Подія відбулась на одному з пляжів Малібу, тому всі гості могли не тільки побачити трендові речі, але й помилуватись неймовірними краєвидами. Серед запрошених – голлівудські актори та моделі, зокрема, Майлі Сайрус з Ліамом Хемсвортом, Ембер Хьорд, Хейлі Болдуїн.

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Попри такий зірковий склад вся увага журналістів була прикута до зірки фільмів "Джон Уїк" Кіану Рівза. Саме він офіційно став обличчям Saint Laurent, тому порушив своє правило уникати подібні світські заходи. Водночас журналістів зацікавило те, що Кіану Рівз вийшов на червону доріжку у супроводі Олександри Грант, з якою йому приписують роман. Художниця ніжно тримала актора за руку та щасливо усміхалась.

Для спільного публічного виходу Кіану Рівз обрав чорні штани, футболку та подовжений піджак. Такий total black образ підтримала і Олександра: вона вбрала темну сукню, куртку та ботфорти.



Кіану Рівз на світському заході / Getty Images



Актор Кіану Рівз з подругою / Getty Images

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

Як відомо, 54-річний Кіану Рівз жодного разу офіційно не одружувався. Однак у ЗМІ подейкують, що голлівудський актор випадково уклав шлюб з Вайноною Райдер. Чутки поширила сама акторка, яка переконана, що під час зйомок фільму "Дракула" (1992) її та Кіану одружив справжній румунський священик.

Голлівудський красень відмовився коментувати це. У мережі переконані, що мовчання Кіану Рівза пов'язане із втраченим коханням, історія якого всіх розчулює. Актор мав тривалі стосунки із Дженніфер Сайм, яка померла в автокатастрофі у 2001 році. За 2 роки до трагедії Кіану Рівз та його кохана втратили єдину доньку Аву Арчер. Подвійну втрату актор тривалий час не міг пережити. Хоч актор і до цього часу не вів світське життя, однак після смерті коханої та доньки все більше нагадував самітника.

На початку 2018 року вперше за десятки років Кіану Рівза помітили на побаченні. Актор виглядав щасливо поряд із художницею Олександрою Грант. Однак днями він заявив, що одинокий.