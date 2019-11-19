Кіану Рівз зробив пропозицію 46-річній коханій Олександрі Грант, – ЗМІ

З того часу, як голлівудський актор Кіану Рівз відвідав благодійний фестиваль LACMA Art + Film, що пройшов 2 листопада у Лос-Анджелесі, у компанії 46-річної художниці Олександри Грант, весь світ загудів про їхній роман. Як повідомляють західні ЗМІ, Кіану вже зробив пропозицію руки і серця коханій та готується до весілля,

Ці подробиці з особистого життя Кіану Рівза розкрив його близький друг, пише видання gossipcop.com. Додамо, що офіційного підтвердження від представників актора наразі немає.

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Інсайдер з оточення актора розповів, як Рівз, який ще ніколи не був одруженим, освідчився коханій. Знаменитість прикрасив свою квартиру свічками і влаштував романтичну вечерю. І тоді, під одну з пісень Френка Сінатри, Кіану, він зробив пропозицію руки і серця.

Він довго перебував у дуже пригніченому стані, але позитивний настрій і підтримка Олександри зіграли величезну роль в його житті, допомогли йому змінити життя,

– раніше розповідали друзі актора.



Олександра Грант і Кіану Рівз / BackGrid

Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

У 1998 році Рівз почав зустрічався з актрисою Дженніфер Сайм. Через рік у пари народилася дівчинка, однак молоду пару спіткало горе. В утробі матері плід був мертвим. 2 квітня 2001 року 28-річна Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі, після цього нещасного випадку Кіану Рівза його побачили лише у 2019 році з Олександрою Грант.

Нові стосунки у актора з Олександрою Грант зародилися під час написання книги "Ode to Happiness", яка вийшла у 2011 році. Через декілька років вони знову зустрілися, аби заснувати невеличке видавництво. На початку 2018-го Кіану Рівз запросив на вечерю художницю Олександру Грант. Пара весело провела час в одному з ресторанів Лос-Анджелеса та виглядала дуже щасливо.