Кілька разів телефонували аферисти, – Цибульська дала ексклюзивний коментар про крадіжку машини

141 Читать новость на русском
Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

В зірки українського шоу-бізнесу Олі Цибульської вкрали автомобіль напередодні, 5 травня. Співачка повідомила про це у соціальній мережі. Журналістам LifeStyle 24 вдалося дізнатися про деталі того вечора та про те, як проходять пошуки машини.

Про те, що злодіям вдалося вкрасти автомобіль Олі Цибульської, який вона припаркувала на вулицях Києва, співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram одразу ж після крадіжки.

Читайте також: В Олі Цибульської вкрали автомобіль: деталі

Вона вказала всі потрібні деталі: марку машини, номерний знак та вулицю, на якій залишила авто. У коментарі журналістам LifeStyle 24 Оля Цибульська розповіла, за яких саме умов це трапилося і що навіть у такі моменти знаходяться ті, які хочуть нажитися на чужому горі.

Я щойно повернулася з гастролей. Ми вирішили із чоловіком та сином відпочити в парку. Припаркували авто поруч на дві години. Опісля розваг повернулися і побачили, що авто немає. Звісно, як тільки я виставила цей пост в Instagram, кілька разів телефонували аферисти, мовляв, знайшли авто. Але це не більше, ніж афера,
– прокоментувала крадіжку Оля Цибульська.

 

blog_ava
У Києві сталася стрілянина, поранено відомого журналіста: фото та відео
сьогодні
4367
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
5 травня 10:23 Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
Юлія Турелик 2497
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
4 травня 13:28 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк 2198
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13558
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
797
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1797
Новини
Більше новин
Залиште відгук