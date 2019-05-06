Кілька разів телефонували аферисти, – Цибульська дала ексклюзивний коментар про крадіжку машини

В зірки українського шоу-бізнесу Олі Цибульської вкрали автомобіль напередодні, 5 травня. Співачка повідомила про це у соціальній мережі. Журналістам LifeStyle 24 вдалося дізнатися про деталі того вечора та про те, як проходять пошуки машини.

Про те, що злодіям вдалося вкрасти автомобіль Олі Цибульської, який вона припаркувала на вулицях Києва, співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram одразу ж після крадіжки.

Читайте також: В Олі Цибульської вкрали автомобіль: деталі

Вона вказала всі потрібні деталі: марку машини, номерний знак та вулицю, на якій залишила авто. У коментарі журналістам LifeStyle 24 Оля Цибульська розповіла, за яких саме умов це трапилося і що навіть у такі моменти знаходяться ті, які хочуть нажитися на чужому горі.

Я щойно повернулася з гастролей. Ми вирішили із чоловіком та сином відпочити в парку. Припаркували авто поруч на дві години. Опісля розваг повернулися і побачили, що авто немає. Звісно, як тільки я виставила цей пост в Instagram, кілька разів телефонували аферисти, мовляв, знайшли авто. Але це не більше, ніж афера,

– прокоментувала крадіжку Оля Цибульська.