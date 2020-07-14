Американська світська левиця Кім Кардашян знає, як вражати публіку своїми еротичними образами. Цього разу вона розбурхала мережу новим фото з автомобіля, у якому позувала лише в одній білизні власного бренду Skims, та з оновленим кольором волосся.

39-річна зірка з Лос-Анджелеса майже усі свої рекламні кампанії проводить у провокативному стилі, повідомляє 24 канал. Ймовірно, це краще впливає на продажі, тому зірка не відмовляється зайвий раз оголити пікантні частини тіла. У новій фотосесії для реклами білизни Skims жінка похизувалась не лише спіднім, а й пишними формами тіла.

Гаряче Кім Кардашян засвітила оголені груди у короткому топі: яскраве та еротичне фото

Бежевий комплект базової білизни, що складався з топу і трусиків з високою талією, чудово підкреслював великі сідниці Кім та пружні груди. Навіть з чотирьма дітьми Кардашян встигає слідкувати за своїм тілом та впевнено демонструвати його на камеру. Свій еротичний образ в інстаграмі вона доповнила босоніжками на підборах з прозорою вставкою та шнуруванням. Її волосся було рожевим з чорними коренями (відомо, що нещодавно вона його вирішила пофарбувати), а на обличчі – виразний вечірній макіяж.



Кім Кардашян анонсувала випуск білизни Skims пікантним фото / Instagram / @kimkardashian

Пікантну світлину оцінило майже 3 мільйона користувачів. У дописі під фото зірка анонсувала, що сьогодні, 14 липня, відбудеться запуск продажу нової колекції Skims, куди увійде білизна в чотирьох кольорах усіх жіночих розмірів.

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