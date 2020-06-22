Світська левиця Кім Кардашян в честь Дня батька поділилася архівним фото з покійним татусем. Зірка показала чуттєвий момент з дитинства.

Світлину американська блогерка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто робить сімейні публікації, проте теми, що стосуються її батьків, порушує досить рідко.

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Кім Кардашян з батьком

Батько Кім Роберт Кардашян помер у 2003 році. Чоловік страждав на рак стравоходу і пішов з життя у 59-річному віці. Він назавжди залишився у пам'яті своїх дітей, які сьогодні є відомими на увесь світ.

Телезірка оприлюднила кадр з дитинства. Вона позує разом із батьком та сестрою на фоні рослин. Дівчатка цілують батька у щічки, а на його обличчі сяє усмішка.

Як би я хотіла, щоб ти був тут, щоб разом святкувати День батька! З Днем небесних батьків найкращому татові усіх часів!

– написала в публікації Кім.



Кім Кардашян з батьком / Instagram / @kimkardashian

Що відомо про Роберта Кардашяна?

Роберт Кардашян був американським юристом вірменського походження. Він народився в Лос-Анджелесі, у сім'ї успішних підприємців. Сім'я займалася м'ясоконсервним бізнесом, проте Роберт вирішив стати адвокатом. Він здобув ступінь доктора юриспруденції, проте за фахом пропрацював лише 10 років. Пізніше почав розвивати власний бізнес. У 1995 році Кардашян повернувся до адвокатської справи. Став популярним завдяки тому, що був другом та адвокатом скандального футболіста О. Джей Сімпсона.

У 1978 році Роберт одружився з Кріс Дженнер, з якою прожив у шлюбі до 1990 року. У пари народилися три доньки: Корнті, Кім та Хлої, а також син – Роберт Кардашян-молодший.

Помер у 2003 році від раку стравохода.